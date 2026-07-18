-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad El Mundo
18 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Muerte de Gaspi: los helicópteros tenían el mismo recorrido

Las investigaciones en Brasil revelaron nuevos datos sobre el accidente donde murió el Youtuber junto a 6 personas más entre ellas el músico Oliver Tree.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La muerte de seis personas en el accidente aéreo ocurrido el 14 de junio pasado conmocionó a Río de Janeiro. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) compartió un nuevo informe sobre el trágico episodio en el que murió el streamer argentino Gaspi. Gracias a la investigación, se conocieron nuevos detalles sobre las condiciones de vuelo de los dos helicópteros que colisionaron.

 

El informe del Cenipa estableció que tanto el helicóptero en el que viajaba Gaspar Prim como el que pilotaba Charles Marsillac tenían asignado el mismo plan de vuelo. Los dos utilizaron los caminos indicados por las Rutas de Vuelo Especiales de Helicópteros de Praia y Grota. En los planes de vuelo, la coincidencia se daba en la zona de Tachas, donde terminó produciéndose el choque a más de 200 metros de altura.

 

 

El helicóptero de Gaspi, fuera de radar

 

El helicóptero en el que viajaba el streamer, con matrícula PP-MAC, partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá y se dirigía a Angra dos Reis. El otro vehículo, con matrícula PR-DJJ, en cambio, había partido desde el aeropuerto Santos Dumont y se dirigía hacia Guaratiba. El primero nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes
2
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
3
 Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21
4
 Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva
5
 Elías Miguel QEPD
1
 La Feria en Trevelin sigue hoy sábado y mañana domingo
2
 Expo Invierno 2026: conocé la grilla de artistas para el sábado
3
 El  Cine Municipal presenta tres funciones hoy y estrena Supergirl
4
 El Club Andino Esquel presentó el Campeonato Internacional Infantil Patagónico
5
 "Más de diez instituciones recibieron un aporte para hacer mejoras que decide cada club"
Opinión
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -