Muerte de Gaspi: los helicópteros tenían el mismo recorrido

La muerte de seis personas en el accidente aéreo ocurrido el 14 de junio pasado conmocionó a Río de Janeiro. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) compartió un nuevo informe sobre el trágico episodio en el que murió el streamer argentino Gaspi. Gracias a la investigación, se conocieron nuevos detalles sobre las condiciones de vuelo de los dos helicópteros que colisionaron.

El informe del Cenipa estableció que tanto el helicóptero en el que viajaba Gaspar Prim como el que pilotaba Charles Marsillac tenían asignado el mismo plan de vuelo. Los dos utilizaron los caminos indicados por las Rutas de Vuelo Especiales de Helicópteros de Praia y Grota. En los planes de vuelo, la coincidencia se daba en la zona de Tachas, donde terminó produciéndose el choque a más de 200 metros de altura.

El helicóptero de Gaspi, fuera de radar

El helicóptero en el que viajaba el streamer, con matrícula PP-MAC, partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá y se dirigía a Angra dos Reis. El otro vehículo, con matrícula PR-DJJ, en cambio, había partido desde el aeropuerto Santos Dumont y se dirigía hacia Guaratiba. El primero nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo.