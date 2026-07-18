Marejada, lluvia y nevadas y otra pesadilla inesperada para los habitantes de Comodoro

La inestabilidad climática que afectó este viernes a Comodoro Rivadavia no solo se hizo sentir con lluvias persistentes y nevadas en sectores elevados de la ciudad. Durante la tarde, una intensa marejada sorprendió a quienes transitaban por la zona costera, donde el fuerte oleaje impactó contra el paseo costero y distintos sectores de la avenida Ducós.

Las imágenes registradas poco después de las 17:30 muestran cómo las olas comenzaron a ganar altura e intensidad a medida que avanzaba la jornada, golpeando con fuerza el muro de contención y salpicando parte de la calzada, en un escenario marcado por el cielo completamente cubierto y la lluvia.

El fenómeno coincidió con la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la costa del departamento Escalante, donde se pronosticaron lluvias persistentes, acumulados de entre 10 y 20 milímetros y la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en algunos sectores.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas fueron cambiando de manera constante. En distintos barrios de la ciudad se registraron lluvias de variada intensidad y, en las zonas más altas, como el cerro Chenque y sectores aledaños, también se observó la caída de nieve, un fenómeno que volvió a teñir de blanco parte del paisaje comodorense.

La combinación entre las precipitaciones, el oleaje y las bajas temperaturas generó una jornada típicamente invernal, aunque sin mayores complicaciones para la circulación en el frente costero.

A pesar de la fuerza con la que rompían las olas sobre la costa, fue necesario interrumpir el tránsito sobre la avenida Ducós. Los vehículos pudieron circular con normalidad solamente hasta la intersección con Bartolomé Mitre, debido a que las autoridades municipales, por la intensa marejada, se vieron obligados a desviar el tránsito.

Las postales dejaron en evidencia la potencia del mar en una jornada marcada por las condiciones adversas. Vecinos y personas que pasaban por el lugar aprovecharon para registrar en fotos y videos el momento en que las olas impactaban contra la costa, imágenes que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias continuarán durante las próximas horas, aunque con tendencia a disminuir gradualmente. Sin embargo, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de temperatura durante el fin de semana, con heladas intensas y la posibilidad de nuevas nevadas en sectores altos de Comodoro y la región.