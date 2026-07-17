El Club Andino Esquel presentó el Campeonato Internacional Infantil Patagónico

En el marco de una conferencia de prensa que reunió al gobernador Ignacio Torres, al intendente de Esquel Matías Taccetta, al titular de Chubut Deportes Milton Reyes y a representantes de diversas instituciones deportivas y sociales de la localidad, se formalizó el regreso de una tradicional competencia invernal a la región.

El presidente del Club Andino Esquel, Ricardo Bestene, encabezó el anuncio del Campeonato Internacional Infantil Patagónico, una competencia que vuelve a la localidad tras una prolongada ausencia de una década y media y que congrega a delegaciones de Argentina y Chile.

"Nuestra ciudad, después de 15 años, va a hacer sede en el mes de septiembre de un evento deportivo en La Hoya de escala mundial. Vamos a organizar, después de casi 15 años, el Campeonato Internacional Infantil Patagónico que desarrolla en los clubes de Chile y Argentina", señaló el dirigente.

Con motivo de esta presentación y para registrar la trascendencia del torneo, Bestene realizó la entrega formal de un ejemplar bibliográfico que repasa la trayectoria de la competencia a lo largo de las décadas, obsequiándolo a los mandatarios presentes en la mesa principal. "Logramos la gestión, después de muchos años, de hacerlo aquí en nuestra ciudad. Es un evento que está a escala mundial y a nivel infantil entre los 10 más importantes del mundo", explicó el referente de la institución.

El volumen otorgado recopila la memoria institucional de las diferentes temporadas de esquí que dieron forma a este encuentro de montaña. "Este libro fue editado hace pocos años y conmemora y desarrolla los 50 años de ediciones que ha tenido a lo largo de su historia. Quería hacer la entrega de esto y, obviamente, invitarlo el lunes 31 de agosto, 18 horas, gimnasio municipal, en la inauguración", detalló el presidente de la entidad antes de finalizar su intervención.

EBW