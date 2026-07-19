Trevelin amplía el acceso a la información turística con códigos QR en comercios y puntos turísticos

La Secretaría de Turismo de Trevelin llevó adelante la distribución de placas con códigos QR en comercios de Trevelin, en las localidades del país vecino de Chile, Puerto Ramírez, Palena y Futaleufú, como así también en el paso fronterizo y el aeropuerto de Esquel, con el objetivo de que el turista tenga la información al alcance de la mano en distintos puntos de acceso a nuestro destino.

A través de un simple escaneo, el visitante puede acceder de manera inmediata a todas las propuestas turísticas de Trevelin, descargar el mapa local para orientarse y conocer el destino, y consultar los datos de contacto de la Secretaría de Turismo para realizar cualquier consulta que necesite durante su estadía.

Esta acción se suma a las que la Secretaría de Turismo ya despliega en su oficina de atención al turista. "En un pueblo turístico como Trevelin, los comercios constituyen un punto de referencia central para aquellos visitantes que no llegan a acercarse a la oficina de turismo, por lo que contar con esta información en el mostrador permite acompañar mejor su experiencia", valoró la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Cintia Ayelen Figueroa.

Además, se acercó el mismo material a los pasos fronterizos de Palena y Futaleufú, Puerto Ramírez, a la delegación de migraciones del paso fronterizo el Límite y el aeropuerto de Esquel, puntos de ingreso habituales para el turismo que llega desde el lado chileno, de diferentes puntos del país y visitantes extranjeros, de manera que la información esté disponible desde el primer contacto con la región.

"Buscamos que la información turística de Trevelin esté disponible en todos los puntos donde el visitante la pueda necesitar, además de nuestra oficina. Los comercios y los pasos fronterizos y aeropuerto son parte fundamental de la bienvenida a nuestro destino, y esta herramienta les permite acompañar esa primera atención al turista", señaló la Secretaria de Turismo de Trevelin.

Trevelin llega a esta iniciativa con el respaldo de un destino en constante crecimiento: fue elegido en 2024 entre los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo por ONU Turismo y acercar la información turística hasta el mostrador de cada comercio es, también, una forma de estar a la altura de ese reconocimiento.

Aquellos comercios que deseen contar con su propia placa QR pueden comunicarse con la Secretaría de Turismo de Trevelin al 2945-418098.

R.G