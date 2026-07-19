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Por Redacción Red43

El esquelense Juan Varrente competirá en el PSA Nacional 6K

Con apenas 20 años, el jugador de squash representará a la Patagonia en una nueva fecha del circuito nacional. Llega como campeón de la categoría M23 y con experiencia en la Selección Argentina.
Por Redacción Red43

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El squash de Esquel volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del país. Juan Varrente, de 20 años, participará del PSA Nacional 6K que se disputará en Mar del Plata, donde buscará seguir consolidándose entre los mejores jugadores del circuito.

 

Oriundo de Esquel y representante de la Asociación Rionegrina de Squash, Varrente es considerado una de las mayores promesas de la disciplina en la Patagonia. En su trayectoria ya consiguió el título de campeón nacional en la categoría M23 y formó parte de la Selección Argentina en competencias sudamericanas.

La participación del esquelense en el torneo nacional también refleja el crecimiento que viene mostrando el squash patagónico, que continúa ganando protagonismo en el ámbito nacional.

 

 

 

R.G

 

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