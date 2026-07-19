Arrancó la final del Mundial 2026

Con la pelota ya en movimiento en el MetLife Stadium de Nueva York, la Selección Argentina enfrenta a España en la gran final del Mundial 2026 con el equipo titular definido por Lionel Scaloni.

La Albiceleste salió al campo con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez conforman la dupla de ataque.

Argentina viste su tradicional camiseta celeste y blanca, con shorts y medias blancas, mientras que el arquero luce un uniforme completamente verde. La casaca también presenta los distintivos especiales de la final del Mundial 2026 y el parche de campeón del mundo.

Con el pitazo inicial, la Scaloneta comenzó a disputar los 90 minutos más importantes del torneo, con la ilusión de volver a hacer historia y conquistar un nuevo título mundial frente a España.

R.G