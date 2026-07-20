Un auto sufrió un incendio y terminó con daños en el motor

Un incendio vehicular en El Bolsón se registró este domingo alrededor de las 20.30 en la intersección de las calles Pastorino y Pagano, en el barrio Andén. El foco ígneo afectó el motor y parte del sistema eléctrico de un Ford Fiesta que se encontraba estacionado en el ingreso de una vivienda.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron al personal policial y constataron que el incendio había sido contenido en una primera instancia por el dueño del vehículo y un vecino, quienes actuaron antes de la llegada de la dotación.

El fuego afectó el motor y el sistema eléctrico

Tras controlar la situación inicial, los bomberos completaron las tareas de extinción y verificaron que no quedaran puntos calientes mediante el uso de una cámara térmica.

De acuerdo con la información brindada por el cuartel, las llamas provocaron daños en el motor y en parte del sistema eléctrico del automóvil.

O.P.