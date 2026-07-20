°
-8°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina El BolsónBomberos Voluntarios El Bolsón
20 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un auto sufrió un incendio y terminó con daños en el motor

El fuego se desató este domingo por la noche en El Bolsón. El propietario y un vecino lograron controlar las llamas antes de la llegada de los Bomberos, que finalizaron las tareas de extinción.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio vehicular en El Bolsón se registró este domingo alrededor de las 20.30 en la intersección de las calles Pastorino y Pagano, en el barrio Andén. El foco ígneo afectó el motor y parte del sistema eléctrico de un Ford Fiesta que se encontraba estacionado en el ingreso de una vivienda.

 

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios encontraron al personal policial y constataron que el incendio había sido contenido en una primera instancia por el dueño del vehículo y un vecino, quienes actuaron antes de la llegada de la dotación.

 

 

El fuego afectó el motor y el sistema eléctrico

Tras controlar la situación inicial, los bomberos completaron las tareas de extinción y verificaron que no quedaran puntos calientes mediante el uso de una cámara térmica.

 

De acuerdo con la información brindada por el cuartel, las llamas provocaron daños en el motor y en parte del sistema eléctrico del automóvil.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ganes o pierdas, te alentamos igual
2
 Emitieron una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de Chubut
3
 Bordado, merienda y amistad: una propuesta creativa para celebrar el Día del Amigo
4
 Habrá feriado el día que la selección decida celebrar con la gente
5
 Se nos escapó el sueño: Argentina perdió la final del Mundial ante España
1
 El Club San Martín realizará el adoquinado de su entrada con los aportes provinciales
2
 El grupo de títeres mexicano El Rehilete llega a Trevelin
3
 La Selección regresa al país sin festejos y el Gobierno descarta el feriado nacional
4
 Escapó de un control en Lago Puelo, chocó un patrullero y fue interceptado en El Bolsón
5
 La Justicia condenó a una florería por despedir sin causa a una trabajadora
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -