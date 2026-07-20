Un principio de incendio en un vehículo dejó dos personas con complicaciones respiratorias

Un principio de incendio vehicular ocurrió el jueves por la tarde en El Hoyo. Gracias a la utilización de un extintor portátil, las llamas no llegaron a propagarse y el fuego pudo ser contenido antes de que afectara por completo al rodado.

Según informó Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el aviso ingresó alrededor de las 18.10 por un incendio vehicular en el Loteo Pizarro, sobre calle Los Cauquenes. Tras la denuncia se activó la sirena y partieron hacia el lugar dos móviles.

El fuego fue controlado antes de que se propagara

Al llegar, los bomberos constataron que el foco ya había sido extinguido mediante un extintor manual, lo que impidió que el incendio se desarrollara. Posteriormente se realizaron tareas de control sobre el vehículo para descartar riesgos y brindar seguridad en la zona.

Los ocupantes del rodado fueron atendidos por presentar complicaciones respiratorias y luego trasladados por personal de salud para una mejor evaluación.

En el operativo también participaron efectivos policiales, integrantes del GRIM y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Qué hacer ante un principio de incendio en un vehículo

A raíz de este episodio, Bomberos Voluntarios de El Hoyo brindaron recomendaciones sobre cómo actuar ante un principio de incendio:

Si percibís olor a quemado, humo o una falla eléctrica, detené el vehículo en un lugar seguro y apagá el motor.

Llevá siempre un extintor portátil, con carga vigente y de fácil acceso.

Evitá abrir completamente el capó, ya que el ingreso repentino de aire puede alimentar el fuego. Si intentás utilizar el extintor, hacelo con una apertura mínima.

Si las llamas aumentan de intensidad, alejate del vehículo y mantené una distancia segura debido al riesgo de explosión.

La rápida intervención y el uso del extintor fueron determinantes para evitar daños mayores y permitieron que la situación no pasara a mayores.

O.P.