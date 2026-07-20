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Lunes 20 de Julio de 2026
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20 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Lanzaron una nueva edición del Concurso de Sabores con premios de 750 mil pesos

El certamen se realizará durante los festejos por el 73° aniversario de El Hoyo. Habrá una categoría para platos dulces y otra para preparaciones saladas, con un ganador en cada rubro.
Por Redacción Red43

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El Hoyo ya abrió las inscripciones para la segunda edición del Concurso de Sabores, una propuesta gastronómica que formará parte de las actividades por el 73° aniversario de la localidad.

 

El certamen se desarrollará el sábado 5 de septiembre en el Predio Polideportivo y entregará un premio de 750 mil pesos al mejor plato dulce y otro de igual monto al mejor plato salado.

 

Cómo será el Concurso de Sabores

La competencia reunirá a cocineros y cocineras que buscarán conquistar al jurado con sus preparaciones. Cada categoría tendrá un ganador, que recibirá un premio de 750.000 pesos.

 

 

La actividad se realizará en el Predio Polideportivo y forma parte de la programación prevista para celebrar un nuevo aniversario de El Hoyo.

 

Requisitos para participar

Quienes deseen inscribirse deberán contar con el Carnet Nacional de Manipulación de Alimentos vigente, requisito obligatorio para participar.

 

Además, informaron que el armado de los puestos podrá realizarse únicamente entre las 9 y las 10.30 del día del concurso. Quienes lleguen fuera de ese horario no podrán instalarse y perderán el derecho al reintegro del valor de la inscripción.

 

 

También se recordó que el ingreso al predio será exclusivamente por el acceso ubicado junto a la estación de servicio YPF, sobre calle Pizarro.

 

Inscripciones abiertas hasta el 21 de agosto

La inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y deberá realizarse de manera presencial en la Oficina de Producción de El Hoyo, de lunes a viernes entre las 8 y las 12.

 

El costo para participar es de 50.000 pesos.

 

 

O.P.

 

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