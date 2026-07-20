Abrieron inscripciones para taller gratuito sobre separación de residuos

El Consejo Ambiental de El Bolsón abrió la inscripción para el taller gratuito "Prácticas de Separación de Residuos en Origen", una propuesta destinada a vecinos y vecinas interesados en incorporar hábitos que ayuden a reducir la cantidad de residuos y mejorar su gestión cotidiana.

Cuatro encuentros para aprender y compartir experiencias

La iniciativa se desarrollará durante agosto con cuatro encuentros en diferentes centros comunitarios de la localidad, buscando acercar estas herramientas a distintos barrios y facilitar la participación de quienes deseen sumarse.

A lo largo del taller se trabajará sobre la separación de residuos secos y húmedos, una práctica que permite mejorar el aprovechamiento de los materiales reciclables y disminuir el volumen de desechos que terminan en disposición final.

Reutilización, compost y producción de plantines

Además de los conceptos básicos sobre separación en origen, los encuentros incluirán propuestas para reutilizar materiales que habitualmente se descartan, intercambiar experiencias sobre los desafíos cotidianos en la gestión de los residuos y conocer prácticas vinculadas con la regeneración de suelos y la producción de plantines.

El taller es gratuito y está dirigido a toda la comunidad. Las consultas e inscripciones pueden realizarse al 2944 309267.

O.P.