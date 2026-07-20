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Lunes 20 de Julio de 2026
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20 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Realizan recambio de luminarias LED sobre la Ruta 16

Los trabajos se realizan en el bulevar ubicado a la altura del kilómetro 6, donde se reemplazan las antiguas luminarias por equipos con tecnología LED.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo informó que continúan las tareas de recambio y renovación del alumbrado público sobre el bulevar de la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 6. Los trabajos contemplan la instalación de luminarias LED para reemplazar el sistema existente.

 

Renovación del alumbrado en un sector de la Ruta 16

Las tareas son llevadas adelante por el Departamento de Servicios de Alumbrado Público y forman parte del mantenimiento de la infraestructura urbana que se desarrolla en distintos puntos de la localidad.

 

Según se informó, las nuevas luminarias LED ofrecen una iluminación más eficiente y un menor consumo energético en comparación con las tecnologías tradicionales.

 

 

Mejor visibilidad para quienes transitan por el lugar

De acuerdo con el municipio, el recambio busca mejorar la visibilidad en este tramo de la Ruta Provincial 16, un sector con circulación diaria de vehículos, ciclistas y peatones.

 

La incorporación de tecnología LED también apunta a optimizar el funcionamiento del sistema de alumbrado público y contribuir al mantenimiento de los espacios comunes.

 

Los trabajos continuarán en otros sectores

Desde el municipio indicaron que las tareas de mantenimiento y renovación del alumbrado continuarán en distintos puntos del ejido urbano como parte de las intervenciones previstas para la red de servicios públicos.

 

 

O.P.

 

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