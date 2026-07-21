Esquel: El municipio firmó nuevos convenios junto al ISFD N° 804

La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Deportes, firmó dos convenios de colaboración con el Instituto Superior de Formación Docente N° 804 con el objetivo de fortalecer la formación práctica de los estudiantes y consolidar el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las instituciones educativas de la ciudad.

Los acuerdos permitirán que estudiantes de distintas carreras desarrollen prácticas profesionalizantes en el ámbito de la Subsecretaría de Deportes, integrándose a las escuelas deportivas municipales, actividades y eventos organizados por el municipio.

Uno de los convenios está destinado a los alumnos de la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo, quienes podrán realizar coberturas periodísticas integrales de competencias y actividades deportivas municipales. En ese marco, pondrán en práctica herramientas vinculadas a la redacción de crónicas, fotografía, producción de contenidos y, posteriormente, materiales audiovisuales y multimedia, siempre con el acompañamiento de los docentes de la institución. Además, el material generado podrá ser utilizado tanto por la Municipalidad como por el Instituto, reconociendo la autoría de cada estudiante.

El segundo convenio beneficiará a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo y del Profesorado de Educación Física, quienes podrán desarrollar prácticas en las distintas escuelas deportivas municipales e intervenir en actividades y eventos organizados por la Subsecretaría de Deportes, fortaleciendo su formación a través de experiencias concretas en territorio. Asimismo, el Instituto colaborará con estudiantes en la organización y desarrollo de distintas propuestas deportivas impulsadas por el municipio.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas de la ciudad. "Estos convenios representan una oportunidad muy importante para que los estudiantes puedan vivir experiencias reales de formación, acompañando el crecimiento del deporte en nuestra ciudad y aportando una mirada profesional desde sus distintas disciplinas", expresó.

Maciel remarcó además que esta articulación permitirá que los futuros profesionales complementen su formación académica con experiencias reales de trabajo, al tiempo que contribuirán al crecimiento de las políticas deportivas que impulsa la Municipalidad de Esquel.