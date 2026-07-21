Día Mundial del Perro: una celebración para quienes nos cambian la vida todos los días

Hay vínculos que no necesitan palabras. El sonido de unas patas corriendo hacia la puerta cuando alguien llega a casa, la emoción de un paseo o la compañía silenciosa en los días difíciles son escenas que millones de personas comparten con sus perros. Por eso, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que no solo busca homenajear a estos animales, sino también generar conciencia sobre la importancia de brindarles una vida digna y promover la adopción responsable.

Aunque no fue instaurado por un organismo internacional, el Día Mundial del Perro comenzó a difundirse en 2004 de la mano de organizaciones protectoras, veterinarios y amantes de los animales. Con el tiempo, la fecha se consolidó como una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo entre las personas y sus mascotas, pero también sobre una problemática que continúa vigente: el abandono animal.

Se estima que existen más de 900 millones de perros en el mundo y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una gran parte de ellos vive en situación de calle o sin un hogar permanente. La jornada busca visibilizar esa realidad e impulsar la adopción como una alternativa frente a la compra de animales.

Mucho más que una mascota

Hace tiempo que los perros dejaron de ser considerados simplemente animales de compañía. En millones de hogares ocupan un lugar dentro de la familia y la ciencia comenzó a demostrar que ese vínculo también tiene efectos positivos sobre la salud.

Diversos estudios concluyeron que convivir con un perro ayuda a disminuir los niveles de estrés, favorece la actividad física gracias a los paseos diarios y reduce la sensación de soledad, especialmente en personas mayores.

En Argentina esa relación es especialmente fuerte. Se calcula que viven alrededor de 16 millones de perros y siete de cada diez personas consideran que forman parte de la familia.

Las investigaciones también muestran que quienes conviven con mascotas suelen desarrollar rutinas más saludables y encuentran en ellas una fuente permanente de apoyo emocional. Incluso, algunos trabajos científicos señalan que las personas mayores que viven con animales presentan menores niveles de aislamiento social.

Compañeros con capacidades extraordinarias

Además del vínculo afectivo, los perros poseen habilidades que los convierten en aliados únicos para las personas.

Su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un ser humano, lo que les permite colaborar en tareas de búsqueda y rescate, detección de drogas, explosivos e incluso contribuir en investigaciones relacionadas con enfermedades.

También cuentan con una audición mucho más desarrollada que la humana, pueden reconocer rutinas y horarios con facilidad y son capaces de interpretar gestos, expresiones y estados de ánimo de quienes conviven con ellos.

Incluso durante el descanso presentan una fase de sueño similar a la de las personas, motivo por el cual es habitual verlos mover las patas, ladrar suavemente o "soñar" mientras duermen.

Cómo cuidar mejor a nuestros perros

Compartir la vida con un perro también implica asumir responsabilidades.

Los especialistas coinciden en que su bienestar depende de una combinación de cuidados que incluye una alimentación adecuada, agua limpia, controles veterinarios periódicos, vacunación, desparasitación y esterilización cuando corresponda.

A eso se suma algo igual de importante: el tiempo compartido.

Los paseos diarios, el juego, la exploración de nuevos lugares y la socialización con otras personas y animales favorecen su equilibrio emocional y ayudan a prevenir problemas de conducta.

También recomiendan estimularlos mentalmente mediante juegos de búsqueda, enseñarles nuevos desafíos utilizando el refuerzo positivo y mantener rutinas estables que les aporten seguridad.

La socialización, además, no termina cuando dejan de ser cachorros. Cada nueva experiencia contribuye a que el perro gane confianza y aprenda a desenvolverse en distintos entornos.

Adoptar también salva vidas

El Día Mundial del Perro también invita a mirar a quienes todavía esperan una oportunidad.

Miles de animales permanecen en refugios o viven en las calles a la espera de una familia. Adoptar no solo cambia la vida del perro que encuentra un hogar, sino que también permite liberar espacio para que otros animales rescatados puedan recibir atención.

La adopción responsable implica asumir un compromiso para toda la vida. Antes de incorporar un perro a la familia es fundamental evaluar el tiempo disponible, el espacio, los costos de alimentación y atención veterinaria y las necesidades propias de cada animal.

Proteccionistas y organizaciones de todo el país recuerdan que la mejor forma de combatir el abandono es fomentar la tenencia responsable, la esterilización y la adopción por sobre la compra.

Un vínculo que se fortalece todos los días

La relación entre las personas y los perros se construye a partir de pequeños gestos cotidianos: una caminata, un juego, una caricia o simplemente compartir el mismo espacio.

Ellos ofrecen compañía, afecto y una lealtad difícil de igualar. A cambio, necesitan cuidados, atención y una familia que los acompañe durante toda su vida.

En este Día Mundial del Perro, la celebración va mucho más allá de una fecha en el calendario. Es una oportunidad para agradecer a quienes hacen más felices los días de millones de personas y para recordar que el mejor homenaje es garantizar que cada perro pueda vivir con respeto, protección y el cariño que merece.

MA