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Por Redacción Red43

Schinelli sigue sorprendiendo con nuevos dinosaurios en Trelew

En la Laguna Cacique Chiquichano, las recreaciones en metal del escultor trevelinense brillan como un atractivo novedoso para el invierno en la región.
Por Redacción Red43

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Trelew suma nuevas esculturas en sus plazas y parques, en el predio que rodea a la Laguna Cacique Chiquichano.

 

Las nuevas piezas de metal hechas por Tomás Schinelli fueron emplazadas en el sector este de la reserva, a metros del Tyrannotitan chubutensis, como parte del circuito paleontológico y de megafauna.

 

Al Patagotitán en el ingreso norte a la ciudad- impulsado por la Municipalidad junto con la Cooperativa de Trabajo Proyecto Gondwana, se le suma el cerramiento del sector para los trabajos correspondientes, y se espera habilitarlo próximamente, una vez completado el circuito para la correcta circulación de los visitantes.

 


La iniciativa busca poner en valor el patrimonio paleontológico de la región y ofrecer un nuevo atractivo turístico, educativo y recreativo para vecinos y visitantes.

 

La réplica del Tyrannotitan chubutensis, considerada la del carnívoro más grande hallado en Chubut, fue la primera en instalarse y mide 13 metros de largo.

 

También fue diseñada y construida íntegramente en hierro por Tomás Schinelli, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la Laguna Chiquichano.

 


La propuesta forma parte de una acción incluida en el Plan Estratégico 2025-2032 y prevé futuras intervenciones, entre ellas un circuito peatonal, un mirador y un punto de interpretación.

 

Con estas cuatro esculturas, Trelew continúa fortaleciendo su perfil como uno de los principales polos paleontológicos de Sudamérica, incorporando nuevos espacios de divulgación científica al aire libre.

 

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