Iba alcoholizado, sin patente y terminó detenido por un inesperado hallazgo en un control policial

Un hombre de 26 años fue detenido este lunes por la noche luego de ser interceptado durante un operativo de control policial mientras circulaba en una motocicleta sin chapa patente, sin documentación y con alcohol en sangre.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 20 en la intersección de Bouchard y Sarmiento, en Puerto Madryn, donde efectivos realizaban controles de tránsito e identificación de personas.

Durante la inspección, el conductor manifestó que no contaba con la documentación del vehículo, por lo que se solicitó la intervención del personal de la División Sustracción Automotores para verificar el rodado.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que la motocicleta Yamaha de 125 centímetros cúbicos registraba un pedido de secuestro activo.

Además, al conductor se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la fiscal de turno, el hombre quedó detenido e imputado por el delito de encubrimiento, mientras que la motocicleta fue secuestrada para continuar con las actuaciones correspondientes.

MA