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Por Redacción Red43

Ruta Nacional n°40 Esquel - Epuyén: recomiendan transitar con precaución por las fuertes heladas

Tanto el hielo del frente frio, como la sal por los operativos de Vialidad Nacional, son algunos factores a tener en cuenta a la hora de transitar el tramo, informó Vialidad Nacional.
Por Redacción Red43

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El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional detalló el estado del tramo Ruta Nacional N° 40 tramo Esquel - Epuyén.

 

La calzada se encuentra húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas húmedas en sectores.

 

Se recuerda tener precaución por presencia de animales sueltos. Viento leve. Heladas fuertes.

 

Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

 

Recomendación: Transitar con precaución.

 

Así mismo recordó las vías para encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: argentina.gob.ar

 

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