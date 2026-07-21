Torres y Merino pusieron en marcha un plan de recuperación del espacio público con una nueva obra en Trelew

La obra, impulsada por la Provincia con el acompañamiento de la Fundación Banco del Chubut, forma parte de una iniciativa destinada a la puesta en valor de los espacios públicos en todo el territorio provincial. Este lunes, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres presentó el proyecto a los vecinos del sector y destacó que donde antes había un terreno abandonado “ahora va a haber un lugar para el encuentro, la recreación y el deporte”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, se reunieron este lunes con vecinos del barrio Illia de Trelew para presentar el proyecto que permitirá transformar un terreno que permaneció abandonado durante años en un nuevo espacio público destinado a la recreación, el deporte y el encuentro comunitario.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Chubut, en conjunto con la Fundación Banco del Chubut, y forma parte de un plan destinado a la puesta en valor de los espacios públicos en todo el territorio provincial, con el objetivo de recuperar lugares de encuentro para las familias y mejorar la calidad de vida en cada comunidad.

Acompañaron a ambos mandatarios funcionarios del Gabinete provincial y municipal; concejales; diputados provinciales; autoridades de la Asociación Vecinal del barrio Illia y vecinos del sector.

Recuperar un espacio para la comunidad

Durante el encuentro, Torres destacó que “además del plan de embellecimiento que estamos llevando adelante en Trelew, esta obra responde a un reclamo de muchos años de los vecinos, que por fin va a tener una respuesta”.

“Este es un barrio que está creciendo comercialmente y le faltaba, justamente, un espacio que lo embellezca y fomente la recreación y el deporte”, expresó el mandatario.

Asimismo, recordó que el lugar donde se desarrollará la obra “estaba totalmente abandonado, era prácticamente un terreno baldío, y ahora lo vamos a poner en valor gracias al compromiso del barrio y al trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y la Fundación Banco del Chubut, que va a realizar un aporte muy importante”.

El titular del Ejecutivo confirmó además que los trabajos comenzarán el próximo mes de agosto y detalló que el nuevo espacio contará con sectores recreativos para distintas edades, juegos infantiles, una cancha de fútbol y diferentes propuestas pensadas para el disfrute de toda la comunidad.

Espacio recreativo e inclusivo

Entre los principales atractivos de la nueva plaza se destaca la instalación de un Mangrullo Titanosaurio: una estructura lúdica con capacidad para quince niños, destinada a promover el juego y la actividad física.

El proyecto también contempla la incorporación de una amplia variedad de juegos y equipamiento recreativo e inclusivo, entre ellos un diamante escalador, Guui, Posta 4, semi esferas, kit de tubo de gateo y lomada, bosque de palos, pórtico Antártica, calesita capullo, calesita integradora, kit de comunicadores, panel de memoria y panel informativo.