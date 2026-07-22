¿Comés por hambre o por ansiedad? La pregunta que puede cambiar tu relación con la comida

Muchas personas llegan a mi consulta con la misma inquietud: "Siento que ya no sé cuándo tengo hambre de verdad", "Como por ansiedad", "No puedo escuchar a mi cuerpo". Y siempre les digo lo mismo: recuperar esa conexión es posible. No sucede de un día para otro, pero con práctica y paciencia podés volver a confiar en las señales que tu cuerpo te da.

La nutrición consciente no se trata de hacer una dieta ni de prohibirte alimentos. Se trata de aprender a estar presente, de escuchar lo que realmente necesitás y de dejar de comer en piloto automático.

Uno de los primeros ejercicios que propongo es hacer una pausa antes de comer. En lugar de ir directo al plato, preguntate cómo te sentís. ¿Tenés hambre física o estás ansiosa, estresada, aburrida o preocupada? Muchas veces las emociones aparecen disfrazadas de hambre. Cuando logramos identificarlas, ya dimos un paso muy importante.

Si descubrís que estás atravesando un momento de ansiedad o estrés, tomate apenas un minuto para respirar profundamente. Ese pequeño espacio puede ayudarte a conectar con vos misma antes de empezar a comer y cambiar por completo la experiencia.

Cuando llegue el momento de la comida, intentá dejar a un lado el celular, la televisión o cualquier otra distracción. Comer conscientes del momento, de los sabores, de las texturas y de los aromas nos permite disfrutar mucho más y registrar cuándo nuestro cuerpo empieza a sentirse satisfecho.

También es importante bajar el ritmo. Comer rápido hace que muchas veces terminemos el plato antes de que el cuerpo tenga tiempo de avisarnos que ya alcanzó. Hacer pequeñas pausas entre bocados, masticar con calma y observar cómo cambia la sensación de hambre durante la comida es una forma de volver a conectar con nuestras señales internas.

Muchas personas me dicen que no saben reconocer cuándo están satisfechas. Y eso también se puede entrenar. Escuchar al cuerpo es una habilidad que se recupera con la práctica. Preguntarte durante la comida si todavía tenés hambre o si ya estás conforme puede ayudarte a reconocer esas señales que quizás hace tiempo quedaron en un segundo plano.

Después de comer también hay una oportunidad para aprender. Me gusta invitar a mis consultantes a hacerse algunas preguntas sencillas: ¿Me siento satisfecha? ¿Quedé con hambre? ¿Tengo pesadez o inflamación? ¿Disfruté esta comida? Estas respuestas nos permiten conocernos mejor y tomar decisiones más conscientes la próxima vez.

Siempre les recuerdo que mejorar la relación con la comida no significa buscar la perfección. Significa dejar de pelearse con el cuerpo y empezar a escucharlo con más atención y menos culpa.

Si sentís que te cuesta identificar tus señales de hambre o saciedad y querés empezar a construir una relación más saludable con la comida, me encantará acompañarte en ese proceso.

En mi cuenta de Instagram, @nutrinwonderland. , comparto información, herramientas y consejos prácticos para que la alimentación deje de ser una fuente de estrés y se convierta en una forma de cuidar tu bienestar.