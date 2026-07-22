¿Qué opciones hay para tomar clases de esquí en La Hoya?

Con la temporada invernal en marcha, el centro de actividades de montaña La Hoya despliega su propuesta para recibir a visitantes de todo el país que buscan dar sus primeros pasos en la nieve o perfeccionar su técnica. Desde la montaña, Juan Abad, director de la Escuela de Esquí Comercial de La Hoya, brindó detalles sobre la dinámica de trabajo de esta temporada y las distintas alternativas pensadas para las familias y deportistas.

En primer lugar, el responsable de la entidad remarcó la diferencia entre la oferta comercial y la actividad institucional que se desarrolla en el cerro. "Nuestra escuela es la única habilitada comercialmente para dar clases a turistas en la montaña. Los clubes locales como el Club Andino, Slalom y el Esquel Ski Club hacen un trabajo excelente, pero enfocado exclusivamente en sus socios", aclaró Abad para orientar a los visitantes que llegan a Esquel.

Propuestas integrales para principiantes

Para quienes pisan la nieve por primera vez, la escuela impulsa un producto integral diseñado para simplificar la experiencia y volverla accesible. "Desarrollamos un producto denominado Primeros Pasos, que consta del pase, el equipo y la clase para simplificar la contratación", detalló el director.

Uno de los puntos clave para dinamizar la jornada en la montaña es la logística de contratación y acceso a las pistas. En ese sentido, Abad destacó la importancia de la digitalización para optimizar los tiempos de los turistas: "Recomendamos fuertemente realizar la compra de los pases a través de la plataforma web antes de subir. Esto permite recargar la tarjeta magnética de forma directa y evitar demoras o filas en las boleterías, logrando que el visitante aproveche al máximo su tiempo efectivo en la nieve".

Calidad de nieve y conectividad en las pistas

Respecto a las condiciones de la pista, la zona de principiantes ubicada en el plato de la cota 1600 cuenta con un entorno ideal para el aprendizaje. Abad resaltó la calidad del suelo y el trabajo diario en el pisado: "Tenemos una nieve tipo polvo seco compactado que facilita muchísimo el control de los esquíes para quienes recién arrancan. Además, con la habilitación de la Telesilla 2, el Teca del Sol y la Telesilla 3, la montaña está conectada con pistas azules, rojas y negras para todos los niveles".

Variedad de actividades para toda la familia

Asimismo, la propuesta del cerro contempla a aquellos integrantes del grupo familiar que no practican deportes invernales pero buscan disfrutar de la cordillera. "Para quienes prefieren no esquiar o simplemente quieren acompañar, la montaña ofrece alternativas muy atractivas como las caminatas con raquetas por el bosque de lengas, los sectores habilitados para recreación y una oferta gastronómica renovada en los paradores, lo que convierte a La Hoya en un destino integral para toda la familia", agregó el responsable de la escuela.

Seguridad e instructores certificados

Por otro lado, la propuesta de enseñanza se respalda en la preparación del personal a cargo de las clases. "Todo nuestro equipo de instructores cuenta con la certificación oficial de ADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard), lo que garantiza profesionalismo, pedagogía y sobre todo seguridad en cada nivel de instrucción", enfatizó. En ese sentido, también puso en valor la infraestructura del complejo: "Los medios de elevación cuentan con un control de ingeniería y mantenimiento riguroso para que la única preocupación del turista sea disfrutar del paisaje y de la experiencia".

Balance y expectativas de la temporada

Finalmente, al analizar el desarrollo de la afluencia turística en estas semanas, Abad reflexionó sobre los factores externos que influyen en el comportamiento del público. "Notamos que en los años donde coinciden torneos internacionales de fútbol las familias suelen organizar o postergar un poco más sus viajes a la montaña. De todos modos, la respuesta de los visitantes de Buenos Aires, La Pampa y de la costa chubutense viene siendo muy positiva y esperamos continuar con un gran ritmo de trabajo durante lo que queda del invierno", concluyó.

MA