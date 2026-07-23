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Por Redacción Red43

Un animal: golpeó a un perro con un caño de hierro de 75 centímetros, quedó filmado y lo detuvieron

Era un perrito callejero. El sujeto de 34 años ahora enfrenta cargos por crueldad animal. La agresión ocurrió en la vía pública.
Por Redacción Red43

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Un hombre que golpeó brutalmente a un perro con un caño de hierro de casi un metro quedó detenido tras un allanamiento realizado en su domicilio. El hecho ocurrió días atrás en plena calle y fue captado por las cámaras de seguridad del oeste neuquino.

 

La causa se inició de oficio tras el hecho ocurrido el pasado 13 de julio, cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron, mediante las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de Lago Viedma y Rosario, a un hombre que agredía violentamente con una estructura de hierro a un perro que se encontraba en la vía pública.

 

La secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia, lo que permitió dar inicio a la investigación con intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales.

 

A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Delitos Ambientales, se logró identificar al presunto autor del hecho y solicitar una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el sector oeste de la ciudad.

 

De esta forma, el personal de la División Delitos Ambientales, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén, concretó este miércoles un allanamiento, en el marco de una investigación por crueldad contra un animal, en infracción a la Ley Nacional N.º 14.346.

 

Durante la diligencia judicial, autorizada por el Juez de Garantías de turno, los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas al momento del hecho y una estructura de hierro de aproximadamente 75 centímetros de longitud, presuntamente empleada para cometer la agresión.

 

Finalmente, fue demorado un hombre de 34 años, quien posteriormente quedó detenido por disposición de la fiscal interviniente. El imputado será presentado ante la Oficina Judicial Penal para la correspondiente audiencia de formulación de cargos.

 

 

 

 

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