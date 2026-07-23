Tres vehículos despistaron por el hielo y piden circular con extrema precaución

La mañana de este jueves arrancó una fuerte advertencia para quienes transitan por la Comarca Andina. Pasadas las 9, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informaron que debieron intervenir por el despiste de tres vehículos sobre la Ruta 45, donde la presencia de hielo sobre la calzada provocó los accidentes.

Desde el cuartel indicaron que lo sucedido se relaciona con las condiciones del camino y recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular.

El frío sigue complicando las rutas

Las bajas temperaturas mantienen sectores con hielo, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas de sombra, donde la calzada puede verse húmeda, pero esconder una capa de hielo difícil de detectar.

La recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas, ya que el vehículo puede perder adherencia de forma repentina.

Bomberos solicitaron conducir con extrema precaución y estar atentos a las condiciones del camino, especialmente durante la mañana, cuando las temperaturas favorecen la formación de hielo.

O.P.