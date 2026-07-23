Taccetta destacó el acuerdo con Río Negro: "Es algo histórico"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la firma del acuerdo entre los gobiernos de Chubut y Río Negro para avanzar con una obra de interconexión eléctrica destinada a fortalecer el suministro de energía en la Comarca Andina. "Es algo histórico", aseguró al referirse al convenio alcanzado entre ambas provincias.

Taccetta recordó que la deuda se remontaba a 1992 y que, tras años de gestiones, finalmente se alcanzó un compromiso para ejecutar la obra.

"Desde el año 92 que tenía una deuda la provincia vecina de Río Negro con nuestra provincia de Chubut. Hubo idas y vueltas durante mucho tiempo y se ha firmado el día de ayer un acuerdo en el cual se compromete la provincia de Río Negro, con el gobernador Weretilneck, a hacer frente a una obra esperada durante muchísimo tiempo por la zona norte de nuestra comarca", expresó.

El jefe comunal explicó que la inversión permitirá mejorar la estabilidad del servicio eléctrico en Lago Puelo y El Hoyo, beneficiando tanto a los vecinos como a los productores de la región.

"Va a ser beneficiado tanto Lago Puelo como El Hoyo con una obra de interconectado que le va a dar estabilidad a la energía eléctrica de todos los vecinos que viven en esas localidades y también a los productores. Se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, porque había varios cortes, principalmente en verano, cuando más se necesitaba la energía", sostuvo.

Además, indicó que se trata de una obra de gran magnitud, con un plazo estimado de ejecución de dos años, y valoró el compromiso asumido por ambos gobiernos para concretarla.

"Es una obra millonaria y este compromiso de ambos gobernadores es una alegría. Pudimos acompañar a nuestro gobernador, que se había comprometido con esta obra, y después de tantos años poder demostrar que, cuando hay trabajo y compromiso con la gente, la palabra se cumple", concluyó Taccetta.

MA