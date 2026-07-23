-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Presentan el impulso para emprendedores "Esquel Acelera"

La Municipalidad de Esquel presentó un nuevo programa de fomento de la oferta turística que apunta a incorporar nuevas experiencias, productos y propuestas con identidad territorial: "Esquel Lab".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El lanzamiento de “Esquel Acelera” se realizó la mañana de hoy, presentado por el intendente Matías Taccetta, también Leandro Choi desde el área de Asistencia Técnica de la Subsecretaria de Turismo y Paula Cecilia Botto, subsecretaria de Desarrollo Productivo de Esquel.

 

Choi marcó que el turismo atraviesa una transformación a nivel mundial y los viajeros ya no buscan únicamente paisajes o fotografías, sino vivir experiencias relacionadas con la cultura, la producción y la identidad de cada destino. A eso, apunta Esquel Lab.

 


“El programa lo que busca es potenciar el destino con las experiencias”, explicó Botto: “la economía del turismo, sumarle los objetos y los productos con identidad territorial”.

 


Con el sello “Hecho en Esquel” y “Origen Chubut” como ejes: “lo que se busca es que se consolide la marca Esquel con sus productos y que cada visitante que llegue se lleve una experiencia y a la vez se genere mayor recurso económico en el destino”.

 


Esta es una prueba piloto: “que podría llegar a trascender hasta turismo Nación, hay un área específica que entiende que este es el nuevo desarrollo económico que podría ser replicable en otras ciudades. Así que estamos muy entusiasmados con esta nueva propuesta”.

 


La invitación a los emprendedores a contactarse: “invitamos a todos los emprendedores que tengan un objeto, que sientan que puede ser este objeto que se lleven turísticamente, o quien tenga una experiencia que las inscripciones van a estar abiertas a partir de la semana que viene".

 


El intendente Matías Taccetta acompaña el proyecto: “son proyectos novedosos para esta ciudad, esperemos el acompañamiento del sector privado, siempre decimos que nosotros somos articuladores y colaboradores, tenemos que poner a disposición nuestro municipio para ayudar al privado para que crezca, para que emprenda, para que invierta”.

 


El intendente marcó que no es la única gestión en pos del turismo: “fueron varias ordenanzas, algunas ya están en curso, otras hay que ir a buscar a los interesados”.

 


Renovar las acciones es algo siempre aporta al Turismo: “El turista espera tener productos novedosos y nosotros tenemos que competir con otros destinos, siempre decimos que el turismo es una actividad económica pero también es una actividad de competencia, nosotros estamos abiertos al mundo para atraer a la mayor cantidad de turistas y que disfruten de nuestra ciudad, este es un puntapié”. 

 

Desde la próxima semana, estarán abiertas las inscripciones.

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por nevadas: qué zonas de Chubut serán las más afectadas
2
 Temperaturas bajo cero: qué hacer para que no se congelen los caños y cómo actuar si ocurre
3
 Le dieron prisión domiciliaria al acusado de provocar un incendio que arrasó más de 200 hectáreas
4
 Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada
5
 Coaching vocacional para jubilados: una propuesta para proyectar una nueva etapa
1
 Corte de tránsito en una calle de barrio Los Cóndores por trabajos de obra de gas
2
 El consumo masivo volvió a caer en junio y acumula una baja de casi 3% en 2026
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Futaleufú: advierten que el organismo para controlar la nueva concesión “hoy es una figura decorativa"
5
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -