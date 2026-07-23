Presentan el impulso para emprendedores "Esquel Acelera"

El lanzamiento de “Esquel Acelera” se realizó la mañana de hoy, presentado por el intendente Matías Taccetta, también Leandro Choi desde el área de Asistencia Técnica de la Subsecretaria de Turismo y Paula Cecilia Botto, subsecretaria de Desarrollo Productivo de Esquel.

Choi marcó que el turismo atraviesa una transformación a nivel mundial y los viajeros ya no buscan únicamente paisajes o fotografías, sino vivir experiencias relacionadas con la cultura, la producción y la identidad de cada destino. A eso, apunta Esquel Lab.



“El programa lo que busca es potenciar el destino con las experiencias”, explicó Botto: “la economía del turismo, sumarle los objetos y los productos con identidad territorial”.



Con el sello “Hecho en Esquel” y “Origen Chubut” como ejes: “lo que se busca es que se consolide la marca Esquel con sus productos y que cada visitante que llegue se lleve una experiencia y a la vez se genere mayor recurso económico en el destino”.



Esta es una prueba piloto: “que podría llegar a trascender hasta turismo Nación, hay un área específica que entiende que este es el nuevo desarrollo económico que podría ser replicable en otras ciudades. Así que estamos muy entusiasmados con esta nueva propuesta”.



La invitación a los emprendedores a contactarse: “invitamos a todos los emprendedores que tengan un objeto, que sientan que puede ser este objeto que se lleven turísticamente, o quien tenga una experiencia que las inscripciones van a estar abiertas a partir de la semana que viene".



El intendente Matías Taccetta acompaña el proyecto: “son proyectos novedosos para esta ciudad, esperemos el acompañamiento del sector privado, siempre decimos que nosotros somos articuladores y colaboradores, tenemos que poner a disposición nuestro municipio para ayudar al privado para que crezca, para que emprenda, para que invierta”.



El intendente marcó que no es la única gestión en pos del turismo: “fueron varias ordenanzas, algunas ya están en curso, otras hay que ir a buscar a los interesados”.



Renovar las acciones es algo siempre aporta al Turismo: “El turista espera tener productos novedosos y nosotros tenemos que competir con otros destinos, siempre decimos que el turismo es una actividad económica pero también es una actividad de competencia, nosotros estamos abiertos al mundo para atraer a la mayor cantidad de turistas y que disfruten de nuestra ciudad, este es un puntapié”.

Desde la próxima semana, estarán abiertas las inscripciones.

SL

