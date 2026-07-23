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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Sigue la nieve en el país y advierten sobre su impacto en varias rutas de Chubut

El comunicado de Vialidad Nacional señala las zonas más perjudicadas. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional solicita a los usuarios transitar con extrema precaución en las rutas nacionales de esta provincia, debido a las nevadas que se están registrando desde la madrugada en diferentes sectores.

 

Los tramos que hay que circular con mayor precaución son los siguientes:

 

RN 3 tramo Garayalde – Comodoro Rivadavia

 

RN 26 tramo Comodoro Rivadavia – Sarmiento - empalme RN 40

 

RN 40 tramo Rio Mayo - límite Santa Cruz / Rio Mayo - empalme RN 26

 

RN 40 tramo Empalme RN 26 - Gobernador Costa - Tecka

 

RN 25 tramo Paso de Indios – Tecka

 

RN 260 tramo empalme RN 40 – Lago Blanco – límite con Chile

 

Los equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en despeje y distribución de sal.

 


Mantenga las distancias de frenado y evite sobrepasos. Portación obligatoria de cadenas.

 

Atención al Usuario de Vialidad Nacional

 

Teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

 

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs.

 

Email: atencionalusuario@vialidad.gob.arEstado de rutas: argentina.gob.ar

 

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