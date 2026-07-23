Sigue la nieve en el país y advierten sobre su impacto en varias rutas de Chubut

Vialidad Nacional solicita a los usuarios transitar con extrema precaución en las rutas nacionales de esta provincia, debido a las nevadas que se están registrando desde la madrugada en diferentes sectores.
Los tramos que hay que circular con mayor precaución son los siguientes:
RN 3 tramo Garayalde – Comodoro Rivadavia
RN 26 tramo Comodoro Rivadavia – Sarmiento - empalme RN 40
RN 40 tramo Rio Mayo - límite Santa Cruz / Rio Mayo - empalme RN 26
RN 40 tramo Empalme RN 26 - Gobernador Costa - Tecka
RN 25 tramo Paso de Indios – Tecka
RN 260 tramo empalme RN 40 – Lago Blanco – límite con Chile
Los equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en despeje y distribución de sal.
Mantenga las distancias de frenado y evite sobrepasos. Portación obligatoria de cadenas.
Atención al Usuario de Vialidad Nacional
Teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs.
Email: atencionalusuario@vialidad.gob.arEstado de rutas: argentina.gob.ar