El Vaticano ya comenzó a organizar una eventual visita del papa León XIV a la Argentina

La organización de una eventual visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a dar sus primeros pasos. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, confirmó que una comitiva de la Santa Sede ya recorrió el país para evaluar distintos escenarios y avanzar en la planificación logística del viaje, aunque aclaró que todavía no existe una fecha oficial.

Según explicó, el Vaticano ya inició las tareas preliminares que demanda una gira papal, con el reconocimiento de posibles lugares y la coordinación de aspectos vinculados a la seguridad, el protocolo y la organización general. Sin embargo, remarcó que las fechas que trascendieron en los últimos días aún forman parte de versiones no confirmadas.

El Vaticano avanza con la planificación

Entre los sitios que podrían integrar el recorrido del Pontífice se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, con una misa multitudinaria y una actividad en el Teatro Colón, además del santuario de Luján y la ciudad de Córdoba. También se analiza la posibilidad de una audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Las versiones indican que la visita podría realizarse a principios de noviembre, con una duración aproximada de tres días y como parte de una gira sudamericana que incluiría también a Perú y Uruguay. No obstante, desde la Conferencia Episcopal señalaron que el cronograma dependerá de la confirmación definitiva de la Santa Sede.

El recuerdo de Francisco y la expectativa por la visita

En ese contexto, Colombo también reflexionó sobre el legado del papa Francisco y sostuvo que, pese a no haber regresado al país durante su pontificado, mantuvo una fuerte presencia entre los argentinos.

Asimismo, expresó su deseo de que, cuando se concrete la visita de León XIV, el Pontífice pueda recorrer distintas regiones del país para conocer de cerca la diversidad cultural y geográfica de la Argentina. También consideró que, al tratarse del inicio de su pontificado, una primera gira podría dar lugar a futuras visitas al país.

MA