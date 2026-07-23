¿Qué rutas y caminos están afectados en la Comarca Andina?

Las bajas temperaturas dejaron hielo y barro sobre distintos caminos de la Comarca Andina y ya provocaron el cierre preventivo de un tramo en Epuyén, además de complicaciones para circular en sectores de El Hoyo.

Desde la Municipalidad de Epuyén informaron que la bajada de El Balcón (ex Ruta 258) permanece cortada hasta nuevo aviso debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

La bajada de El Balcón permanece cerrada

El municipio indicó que la medida busca evitar accidentes en una zona donde las condiciones del camino pueden cambiar rápidamente durante las primeras horas del día. Mientras dure el corte, se solicita respetar la señalización y evitar intentar atravesar el sector.

Además, se recomienda conducir a baja velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y no detenerse sobre las banquinas.

Precaución en el acceso a Puerto Bonito

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Epuyén también emitió un aviso para quienes circulen por la subida al Parque Municipal Puerto Bonito, donde se registra presencia de hielo sobre la calzada.

En ese sector recomiendan disminuir la velocidad, mantener distancia con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas, frenadas o aceleraciones repentinas.

También hay sectores complicados en El Hoyo

La Municipalidad de El Hoyo informó que varios caminos presentan hielo y barro sobre la calzada.

Los sectores afectados son:

Camino a Desemboque, desde la subida del Laberinto hasta la bajada de la Zeta.

Subida de acceso al Currumahuida.

Callejón Korecki.

En esos lugares se recomienda reducir la velocidad y circular con extrema precaución, especialmente durante la mañana, cuando las temperaturas bajo cero favorecen la formación de hielo.

O.P.