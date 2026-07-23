Campeones argentinos de powerlifting buscan apoyo para representar al país en Brasil

Luego de consagrarse campeones en el Campeonato Argentino de Powerlifting disputado en Resistencia, Chaco, los esquelenses Gabriela Milenao e Iñaki Rey ya comenzaron su preparación para el próximo gran desafío: representar a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano GPA, que se realizará en septiembre en Porto Alegre, Brasil.

"Vamos a estar participando en el Campeonato Iberoamericano de Powerlifting GPA que se va a hacer en Brasil en el mes de septiembre, más específicamente en Porto Alegre", anunció Iñaki Rey, quien recordó que en el reciente certamen nacional "nos consagramos campeones, tanto Gaby en su categoría como yo en la mía y también Joaquín Boyraz se consagró campeón en su categoría".

Con la clasificación asegurada, los deportistas iniciaron una campaña para reunir el dinero necesario que les permita afrontar el viaje. "Ya arrancamos a prepararnos para el Campeonato Iberoamericano y empezamos a movernos para recaudar fondos para costear todo lo que es viaje, aéreos, estadía e inscripciones", explicó Rey.

Por su parte, Gabriela Milenao detalló que los gastos son elevados y se suman a los que aún están afrontando tras el Campeonato Argentino. "Tenemos todo lo que implica la estadía, el alojamiento, la inscripción que es en dólares y ni hablar de lo que es la alimentación. A eso se le suma que hace poquito tuvimos el viaje al Argentino", señaló.

Los atletas ya comenzaron gestiones con el Municipio de Esquel, Chubut Deportes y comercios locales para conseguir acompañamiento. "Empezamos a mover distintos contactos que tenemos de gente que siempre nos da una mano, comercios locales y emprendedores, así que más que agradecidos con esas personas que siempre están dispuestas a darnos una mano", expresó Milenao.

Además del objetivo de competir en Brasil, ambos llegan con importantes antecedentes internacionales. Para Iñaki Rey será su segunda representación con la selección argentina, mientras que Gabriela Milenao afrontará la tercera. La deportista ya había representado al país en un Campeonato Panamericano en 2022 y en 2025 se consagró campeona mundial en la categoría hasta 48 kilos con rodilleras, obteniendo además varios récords sudamericanos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante sponsoreo o aportando productos y servicios para un sorteo solidario que organizarán durante el próximo mes. "No solo buscamos que nos sponsoren, sino también hacer una devolución, trabajar con redes sociales y hacer más visible la marca de quien nos sponsorea. Es una forma de devolver también lo que nos aportan desde lo económico", destacó Rey.

Además, remarcaron que la difusión también representa un gran respaldo para el crecimiento del deporte. "Cualquier persona que quiera acercarse y consultarnos acerca de sponsoreo o participar en el sorteo puede sumar su aporte, un producto o un servicio, y dar a conocer también su emprendimiento o negocio", concluyó.

R.G