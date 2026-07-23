El Gobierno confirmó que las universidades pueden cobrar a estudiantes extranjeros

El Gobierno nacional volvió a ratificar que las universidades públicas están habilitadas para cobrar por los estudios de grado a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina. La aclaración llegó luego de distintas consultas sobre la aplicación del DNU 366/2025, que modificó la Ley de Educación Superior.

El encargado de confirmar la vigencia de la medida fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien explicó a través de su cuenta en X que "los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025" para avanzar con esa posibilidad.

Según indicó el funcionario, el decreto se encuentra plenamente vigente y otorga a cada universidad nacional la facultad de definir si implementará o no el cobro a quienes no estén alcanzados por el régimen de gratuidad.

Qué establece el DNU 366/2025

El artículo 35 del DNU sustituyó el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N.º 24.521.

La normativa establece que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal seguirán siendo gratuitos para:

Ciudadanos argentinos nativos o por opción.

Extranjeros con residencia permanente en el país.

Además, dispone que sobre esos estudiantes no podrá aplicarse ningún tipo de arancel, tasa, impuesto o tarifa, ya sea de manera directa o indirecta.

En cambio, el decreto habilita a las universidades públicas a establecer retribuciones por los servicios educativos para quienes no cuenten con residencia permanente en Argentina.

También contempla becas para estudiantes extranjeros

El decreto también prevé que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente puedan acceder a becas, siempre que esa posibilidad esté contemplada en los estatutos de cada universidad o mediante convenios celebrados con otros Estados, organismos nacionales o internacionales e instituciones públicas o privadas.

De esta manera, el Gobierno insistió en que el marco legal ya está vigente y recordó que cada universidad nacional tiene la facultad de decidir si implementa o no el cobro para este grupo de estudiantes.

O.P.