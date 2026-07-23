El consumo masivo cayó 2,7% en junio y acumula una baja de casi 3% en 2026

El consumo masivo volvió a registrar un retroceso durante junio con una caída del 2,7% en volumen respecto al mismo mes del año anterior. Según datos de la consultora Scentia, la retracción acumulada en los primeros seis meses de 2026 alcanza el 2,9%, confirmando un panorama complejo para el sector comercial.

El comportamiento de los consumidores mostró marcadas diferencias según el canal de compra. Las ventas en el comercio electrónico crecieron un 41% interanual en junio y mostraron subas en todas las categorías relevadas, encabezadas por las bebidas con alcohol con un aumento del 61,8%, seguidas por alimentación con el 54,6% e impulsivos con el 45,2%.

En contraste, los comercios físicos sufrieron caídas generalizadas. Los kioscos y almacenes de barrio encabezaron las bajas con un descenso del 4,6% interanual, mientras que los mayoristas retrocedieron un 3,3% y los supermercados de cadena un 2,6%. Por su parte, los autoservicios independientes cayeron un 1,6% y las farmacias se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior.

Al analizar las distintas categorías de productos en la totalidad de los canales, solo las bebidas mostraron cifras positivas en junio. La categoría de bebidas con alcohol creció un 9,4%, impulsada en parte por el consumo asociado al Mundial de fútbol, y las bebidas sin alcohol avanzaron un 3,5%. El resto de los rubros cerró en terreno negativo, con retrocesos destacados en desayuno y merienda del 7,7%, limpieza del 6,2% y productos perecederos del 5,7%.

EBW