Presentan la 11° edición de la Unión de los Parajes con fecha confirmada para marzo de 2027

La Asociación Amigos del Ciclismo de Trevelin presentó oficialmente la 11° edición de la prueba de mountain bike Unión de los Parajes. La competencia se llevará a cabo el 28 de marzo de 2027 con la meta de alcanzar los 500 participantes y con una conducción organizativa renovada. El anuncio oficial tuvo lugar en la Casa de Té Nain Maggie, con la presencia de directivos, atletas, el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram, y el secretario de Deportes, Carlos Sainz.

Ricardo Rocha, presidente de Amigos del Ciclismo, señaló que el grupo inicia una etapa de renovación para afrontar los recursos y requerimientos de la prueba tras diez ediciones consecutivas. La modificación del calendario, que traslada la cita de octubre a marzo, responde a factores climáticos de la zona de El Quemado y busca desestimar la sobreocupación hotelera de la primavera, distribuyendo la demanda turística a lo largo del año.

Durante el encuentro, el intendente Héctor Ricardo Ingram expresó que "es un esfuerzo hacer un evento tan grande, que año a año sigue creciendo. El desafío es para todos y siempre los vamos a acompañar". A su vez, remarcó la importancia de la movilidad económica que genera la llegada de competidores y visitantes para la gastronomía y la hotelería local.

En tanto, el secretario de Deportes, Carlos Sainz, valoró el trabajo del equipo organizador al sostener "las raíces y la esencia de la carrera" y ponderó que la iniciativa no dependa exclusivamente de los recursos del Estado. Sainz ratificó la continuidad del acompañamiento municipal a la prueba dentro del cronograma deportivo regional.

Desde la comisión organizadora, Sheila Jones manifestó que "más de uno sintió que se perdía, pero esta renovación y este cambio hacen que podamos seguir haciéndola". Por su parte, el corredor e integrante del grupo de trabajo, Alexis Jacobsen, indicó que el cambio de fecha favorecerá las condiciones para transitar los trazados tradicionales como El Quemado. Asimismo, Alejandro Baldebenito destacó que la distribución de tareas entre nuevos colaboradores reduce el desgaste institucional y adelantó que llevarán a cabo actividades para recaudar fondos en los meses previos.

Las inscripciones abrirán formalmente el 15 de noviembre de 2026, fecha en la que se confirmarán los costos y los detalles técnicos de los circuitos. Para consultas e información, la organización puso a disposición las vías de contacto de Lucas (2945 58-8373), Carla (2945 91-3703), Ricardo (2945 69-9881) y Federico (2945 69-7168).

EBW