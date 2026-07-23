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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

"No tenemos otra concepción que no sea la de una Comarca unida"

Pogliano defendió el trabajo conjunto entre Río Negro y Chubut y aseguró que la nueva obra eléctrica permitirá proyectar el crecimiento de la Comarca Andina durante las próximas décadas.
Por Redacción Red43

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La firma del convenio energético entre Río Negro y Chubut también tuvo un fuerte respaldo de los intendentes de la Comarca Andina. En ese contexto, el jefe comunal de El Bolsón, Bruno Pogliano, calificó el acuerdo como un hecho histórico y sostuvo que la obra permitirá proyectar el crecimiento de la zona durante las próximas dos décadas.

 

Ante funcionarios, legisladores e intendentes de ambos lados del Paralelo 42°, Pogliano afirmó que la inversión no solo resolverá problemas de infraestructura, sino que representa una mirada de largo plazo para toda la Comarca.

 

"Una obra que mira el futuro"

Durante su discurso, el intendente sostuvo que el proyecto "viene a cambiar la historia" de El Bolsón. "Es una obra de infraestructura que mira el futuro, que mira El Bolsón y la Comarca Andina de los próximos 20 años", expresó.

 

 

Para Pogliano, la trascendencia del convenio radica en que permitirá acompañar el crecimiento de las nuevas generaciones. "Mira a nuestros jóvenes, mira a nuestros hijos y se suma a otras obras que también se vienen trabajando entre las dos provincias", señaló.

 

Una Comarca Andina sin divisiones

Uno de los conceptos que más repitió durante su intervención fue la necesidad de pensar la Comarca Andina como un territorio integrado, más allá de los límites administrativos. "No tenemos otra concepción que no sea la de una Comarca unida", afirmó.

 

En ese sentido, sostuvo que las localidades comparten desafíos similares en materia productiva, turística, educativa y sanitaria, por lo que consideró natural que las soluciones también se construyan de manera conjunta.

 

 

El recuerdo de los cortes de luz

Pogliano recordó que, cuando asumió la gestión municipal en 2015, uno de los principales reclamos de los vecinos estaba relacionado con los reiterados cortes del servicio eléctrico.

 

Al repasar ese escenario, valoró la decisión del Gobierno de Río Negro de avanzar años atrás con la conexión de El Bolsón al sistema interconectado nacional, una medida que permitió reducir el uso de generación mediante gasoil. "En aquel momento prácticamente teníamos cortes diarios", recordó.

 

También remarcó que disminuir la utilización de grupos electrógenos representa un beneficio económico y ambiental para la zona.

 

 

"Ya no vamos a pelear por la luz"

Durante su discurso, el intendente también hizo referencia, con un tono distendido, a otros acuerdos alcanzados entre ambas provincias. Recordó la firma del plan director de cloacas de El Bolsón y señaló que esa obra también permitirá resolver problemas ambientales compartidos con Chubut. "Ya no vamos a pelear por la luz, no vamos a pelear por la cloaca. Tendremos que buscar algún otro tema que nos divida", dijo entre sonrisas.

 

Finalmente, agradeció a los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres por avanzar en una obra que, según expresó, permitirá que la Comarca Andina afronte los próximos años con mayor infraestructura y mejores condiciones para su desarrollo.

 

 

O.P.

 

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