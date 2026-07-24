Capacitación gratuita de RCP en Esquel

La Asociación Austral de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AAAAR) junto al Centro Médico Alberdi invitan a la comunidad de Esquel a participar de un Taller Abierto de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Se trata de una propuesta presencial y gratuita en la que los asistentes podrán adquirir herramientas y técnicas básicas de RCP para responder con rapidez ante situaciones de emergencia.

La capacitación se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en la Filial Esquel de la AAAAR, ubicada en la calle Gino Pasquini 121.

El encuentro contará con la entrega de certificados de asistencia para quienes participen. Dado que la actividad contempla un cupo máximo de 60 lugares, los interesados deben realizar su inscripción con anticipación a través del formulario digital disponible en línea o escaneando el código QR oficial del evento.

EBW