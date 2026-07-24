Más deporte, más desafíos y más atletas: así serán los nuevos Juegos de Montaña en Esquel

La segunda edición de los Juegos de Montaña de Esquel ya tiene gran parte de su calendario confirmado y promete un importante crecimiento respecto del año pasado. En una conferencia de prensa, representantes de los clubes organizadores presentaron las actividades que se desarrollarán entre agosto y octubre, con competencias regionales, nacionales e incluso internacionales, además de capacitaciones y propuestas recreativas para toda la familia.

La escalada abrirá el calendario con presencia regional

La primera actividad será el 15 y 16 de agosto con el Campeonato Regional de Boulder, organizado por el Club Andino Esquel. Además, el 17 de agosto se incorporará por primera vez una competencia de dificultad, una modalidad de escalada con cuerda que busca ampliar las posibilidades deportivas de la región.

Desde la organización destacaron el crecimiento de la disciplina y adelantaron que esperan la llegada de deportistas de distintos puntos del país.

La escalada también sumará una capacitación destinada a formar nuevos jueces de rutas el próximo 28 de julio y una jornada recreativa de escalada en roca el 26 de septiembre en la palestra del Ejército, donde niños, jóvenes y adultos podrán experimentar la actividad de manera segura.

Marcha Nórdica y trail: dos desafíos en Laguna La Zeta

Otra de las disciplinas que continúa creciendo es la Marcha Nórdica. Sus organizadores anunciaron una clínica previa, una charla sobre hidratación y alimentación y la competencia principal, prevista para el 19 de septiembre en Laguna La Zeta sobre un recorrido de siete kilómetros.

"La Marcha Nórdica es una actividad que está creciendo a nivel nacional", señalaron durante la presentación, aunque anticiparon que el formato de la competencia de este año será diferente al de la edición anterior.

El trail también tendrá su lugar el 19 de septiembre con recorridos de 8, 12 y 21 kilómetros. La prueba de 12 kilómetros contará con fiscalización oficial, lo que permitirá a los corredores sumar puntos para futuras convocatorias nacionales.

Mountain bike, parapente y tiro con arco suman nuevas propuestas

El mountain bike se disputará el 22 de agosto con un circuito similar al del año pasado, aunque incorporando nuevos senderos y sectores naturales para incentivar la participación de corredores de todas las edades. La disciplina también ofrecerá una charla sobre nutrición e hidratación el 21 de agosto.

El parapente será protagonista del 1 al 4 de octubre con la última fecha del Campeonato Argentino de Precisión, que además tendrá carácter internacional. Los organizadores esperan duplicar la cantidad de pilotos que participaron en 2025 y alcanzar entre 40 y 50 competidores, con la posible presencia de deportistas chilenos.

En paralelo, la llegada de jueces homologados permitirá realizar una capacitación para formar nuevos jueces de aterrizaje de precisión en Esquel.

El tiro con arco también volverá a formar parte de los Juegos de Montaña con un torneo multi target en el predio de La Zeta. Este año contará con doce estaciones y combinará modalidades de campo y 3D, con el objetivo de que en la próxima edición pueda integrar el calendario de torneos homologatorios a nivel nacional.

Esquí, tetra y descenso completan la programación

El Club Andino Esquel organizará la tradicional carrera "Zorro Juan" para las categorías U10 y U12, que suele reunir a unos 250 chicos de todo el país. Además, el 27 de septiembre se desarrollará una nueva edición del Tetratlón.

La programación se completará con el descenso MTB, que se incorporará por primera vez a los Juegos de Montaña. La competencia se disputará el 5 y 6 de septiembre en el circuito Cóndor 1, ubicado en Cerro La Cruz, donde se espera la participación de alrededor de un centenar de corredores.

Un evento que busca consolidarse en la Patagonia

A lo largo de la presentación, los representantes de los distintos clubes coincidieron en destacar el crecimiento del evento y el impacto que genera para la ciudad, tanto desde lo deportivo como desde lo turístico, al convocar atletas y familias de distintos puntos del país.

"Estos Juegos de Montaña llegaron para quedarse", resumieron durante la conferencia, al destacar la consolidación de una propuesta que busca posicionar a Esquel como uno de los principales destinos para el deporte de montaña en la Patagonia.

MA