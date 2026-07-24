¿Vuelve la venta de medicamentos en kioscos? Enterate qué dice el proyecto de ley

El borrador del proyecto de ley enfocado en la desregulación sectorial impulsa modificaciones profundas en el esquema comercial de los medicamentos de venta libre. La iniciativa contempla que productos como analgésicos comunes, antiácidos y algunos antigripales puedan expenderse fuera de las farmacias tradicionales, abriendo la posibilidad a que kioscos, supermercados y otros establecimientos habilitados se sumen a la oferta. Asimismo, la normativa proyecta permitir la compra de estos fármacos a través de internet con envío a domicilio, condicionado al cumplimiento de requisitos sanitarios, trazabilidad y control. En esta línea, las farmacias quedarían autorizadas a utilizar plataformas de terceros, aplicaciones y plataformas electrónicas para la exhibición, gestión de pagos y logística de productos que no sean de expendio restringido.

La propuesta generó la reacción del sector farmacéutico, donde distintas cámaras manifestaron su preocupación ante el impacto económico y profesional de la medida. Desde el sector advierten sobre la pérdida de ventas en un segmento que representa un ingreso sustancial, sumado a la competencia que implicará la irrupción de grandes cadenas y plataformas digitales. Por otra parte, señalan que la comercialización sin la intermediación de un profesional debilita el rol asesor del farmacéutico en el uso seguro de los remedios.

El texto contempla además cambios en la estructura jurídica y operativa del sector. De aprobarse, las farmacias podrán constituirse bajo cualquier figura jurídica, mientras que las droguerías quedarán habilitadas para despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. A su vez, se establece la obligación de mantener archivos digitales para los recetarios y el control de estupefacientes y psicotrópicos. Cabe remarcar que los medicamentos con receta mantendrán su régimen actual y continuarán vendiéndose exclusivamente en farmacias autorizadas bajo los controles vigentes.

EBW