¿Te animás a hablar frente a 70 personas? Convocan a un taller de oratoria con un desafío real en Esquel

Con un formato pensado para personas que ya tienen experiencia en exposiciones públicas, se lanzó la segunda edición de “Voces con Propósito”, un laboratorio de comunicación y oratoria que se dictará en el Centro Cultural Esquel Melipal.

La propuesta, impulsada por la productora local, sube la vara respecto a ediciones anteriores.

Serán 8 encuentros con un enfoque mayormente práctico y seguimiento personalizado para cada participante.

A quién está dirigido

El taller está orientado a docentes, comunicadores, guías de turismo, profesionales de la salud, vendedores, agentes inmobiliarios, líderes, funcionarios y a toda persona que busque mejorar su desempeño al hablar frente a público.

Qué se trabajará

El programa aborda herramientas concretas para la comunicación en distintos ámbitos. Entre los ejes principales se encuentran: definición de propósitos y estrategias al hablar en público; retórica de la voz y storytelling; estilo, imagen personal e imagen profesional; detección y erradicación de disfunciones y vicios de la comunicación como muletillas, movimientos inconscientes y ruidos; presencia escénica y comunicación no verbal para transmitir confianza e impacto; recursos argumentativos; y técnicas para debates y presentaciones con impacto.

Fechas y lugar

Los encuentros se realizarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto, y 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/19Qv7SOYFp4yN2LY-_96su56vBVMpsh5es737tCy7aN0/viewform?edit_requested=true

SL