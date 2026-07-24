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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Te animás a hablar frente a 70 personas? Convocan a un taller de oratoria con un desafío real en Esquel

Dictado por Yago Miguens y Facundo Miranda Justo, el espacio ya es una referencia para la formación local. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Con un formato pensado para personas que ya tienen experiencia en exposiciones públicas, se lanzó la segunda edición de “Voces con Propósito”, un laboratorio de comunicación y oratoria que se dictará en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La propuesta, impulsada por la productora local, sube la vara respecto a ediciones anteriores.

 

Serán 8 encuentros con un enfoque mayormente práctico y seguimiento personalizado para cada participante.

 

A quién está dirigido

 

El taller está orientado a docentes, comunicadores, guías de turismo, profesionales de la salud, vendedores, agentes inmobiliarios, líderes, funcionarios y a toda persona que busque mejorar su desempeño al hablar frente a público.

 

Qué se trabajará

 

El programa aborda herramientas concretas para la comunicación en distintos ámbitos. Entre los ejes principales se encuentran: definición de propósitos y estrategias al hablar en público; retórica de la voz y storytelling; estilo, imagen personal e imagen profesional; detección y erradicación de disfunciones y vicios de la comunicación como muletillas, movimientos inconscientes y ruidos; presencia escénica y comunicación no verbal para transmitir confianza e impacto; recursos argumentativos; y técnicas para debates y presentaciones con impacto.

 

Fechas y lugar

 

Los encuentros se realizarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto, y 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del siguiente formulario:

 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/19Qv7SOYFp4yN2LY-_96su56vBVMpsh5es737tCy7aN0/viewform?edit_requested=true

 

SL

 

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