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Por Redacción Red43

Laboratorios de los Hospitales cabecera de Chubut certificaron su equipamiento de seguridad

Validaron las cabinas de bioseguridad que operan bajo estándares internacionales.en Esquel, El Maitén, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, además de la Dirección Provincial Una Salud.
Por Redacción Red43

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Como parte del plan de jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud destacó que los Laboratorios Microbiológicos de los Hospitales cabecera de la provincia recibieron la certificación de su equipamiento de seguridad.

 

En ese sentido, una empresa de Buenos Aires realizó las auditorias y controles necesarios en dichos establecimientos, validando las cabinas de bioseguridad instaladas en el Hospital Zonal de Trelew, el Hospital Subzonal de Rawson, los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, el Hospital Zonal de Esquel y el Hospital Subzonal de El Maitén, además de la Dirección Provincial Una Salud.

 

Tres niveles de protección

 

La validación periódica y certificación de las cabinas de seguridad, biológica o química, de los laboratorios de los hospitales garantiza que los sistemas de filtración y los flujos de aire operen dentro de los estándares internacionales, ofreciendo tres niveles de protección: al operador, a las muestras y al medio ambiente.

 

Las auditorías llevadas a cabo por una empresa externa de amplia trayectoria, son solicitadas de forma permanente por la Secretaría de Salud provincial y se coordinan a través del Laboratorio de Microbiología y Epidemiología Provincial.

 

De ese modo, se apunta a optimizar los procedimientos y análisis realizados en los establecimientos asistenciales de toda la provincia, brindando mayor seguridad y calidad.

 

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