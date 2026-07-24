Taccetta dio detalles sobre la etapa final de la planta de gas en Los Cóndores

El intendente Matías Taccetta confirmó que la planta de gas del barrio Los Cóndores ingresó en su fase de finalización, garantizando el suministro a 72 familias y abriendo la posibilidad a futuras inversiones turísticas e inmobiliarias en la zona. La inversión superó los mil millones de pesos, con una financiación asumida casi en un 80% por el municipio.

El Intendente explicó los avances de la planta: “Ya podríamos dar por inaugurado esta obra, una planta por demás importante, no solamente para las 72 familias que estaban esperando después de tanto tiempo, sino también para el crecimiento de nuestra ciudad”.

Remarcó que el proyecto, iniciado originalmente en 2012, atravesó diversos retrasos administrativos y legislativos hasta la intervención de la actual gestión: “Nosotros, cuando asumimos, tomamos la decisión de pagar lo que se debía a la empresa, cancelar todas las deudas que se tenían con distintos proveedores, y tomar la decisión de hablar con los vecinos. Era un compromiso, y por más que algunos se enojen, nosotros decimos que este gobierno, cuando promete obras, va y las cumple”.

Respecto al esquema de financiamiento de los trabajos, el intendente detalló: “Es una obra de casi mil millones de pesos, en los cuales a los vecinos, por esta cuestión del paso del tiempo, se tomó la decisión de cobrarles solamente la última etapa. Contratamos una empresa especialista en el tema, y después de 5 meses de trabajo, ya estamos pronto a finalizar. El municipio pagó casi el 80% de la obra, y los vecinos, entre todos, distribuyeron el 20% del saldo”.

Además del impacto social inmediato para los residentes del sector, Taccetta proyectó el impacto económico a futuro: “Llevando el gas a este sector, a 10 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad, entendemos que va a ser un potencial enorme para el crecimiento de nuestra ciudad. Ya tenemos proyectos presentados en base a esta obra”. En ese sentido, mencionó contactos previstos con inversores: “Hay gente de Buenos Aires que se comunicó, estuve con ellos hace dos años atrás... Es un proyecto de loteo con una explotación turística, una inversión turística acá nomás, apenas un kilómetro. Y después hay otro proyecto que todavía no fue presentado, pero lo he visto, de un country, un conjunto inmobiliario”.

Sobre los pasos a seguir para los adjudicatarios del servicio, indicó que los vecinos que la habían solicitado ya tienen la posibilidad de hacer los trámites en la empresa Camuzzi y una vez inaugurada la planta de gas, que tendrían el servicio, podrán tener conexión con inmediatez.

Finalmente, anunció un programa de asistencia financiera para familias vulnerables que deban afrontar los costos de la instalación domiciliaria interna: “Hemos tomado la decisión de aquellas familias que no tienen el sustento económico como para poder hacer frente, que calculamos nosotros en promedio son 5 millones de pesos, asistirlas con fondos municipales y fondos provinciales. Son 55 familias. Hemos comprado calefactores, termotanques y cocinas. Y seguramente las próximas semanas ya vamos a tener la alegría de poder anunciar la culminación de estas conexiones”.

EBW