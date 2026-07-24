Realizaron una obra para evitar que un arroyo vuelva a cortar el camino a Puerto Patriada

Se ejecutó una obra de entubamiento de un arroyo estacional sobre la bajada del camino a Puerto Patriada, en El Hoyo, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y evitar que las lluvias vuelvan a afectar la circulación en ese sector.

Los trabajos se realizaron en las inmediaciones de la familia Rogel, donde se colocaron tubos de 60 centímetros de diámetro para permitir el paso del agua que desciende desde la montaña sin interrumpir el tránsito sobre el camino.

Intervención vinculada a las consecuencias del incendio

La necesidad de esta obra está relacionada con las modificaciones que produjo el incendio de Puerto Patriada durante el verano pasado.

Tras la pérdida de cobertura vegetal, el terreno quemado redujo su capacidad para absorber y retener el agua de lluvia. Como consecuencia, el escurrimiento superficial aumentó y comenzaron a formarse nuevos cursos de agua que, durante las precipitaciones, atraviesan distintos sectores del camino.

Además del agua, estos escurrimientos suelen arrastrar sedimentos provenientes de las laderas, lo que puede dificultar la circulación y acelerar el deterioro del trazado.

Evitar anegamientos durante las lluvias

Con la colocación del entubamiento, el agua podrá atravesar el camino por debajo de la calzada, disminuyendo la acumulación sobre la superficie y reduciendo la posibilidad de cortes cuando se registren precipitaciones.

La intervención forma parte de las tareas que se vienen realizando para adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones que presenta la zona luego del incendio.

O.P.