-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquelmc caco
24 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reprograman el show de MC CACO en Esquel

La presentación iba a realizarse hoy. La devolución de entradas, así como su validez para la nueva fecha, fueron confirmadas por el boliche. Los detalles
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La presentación de MC CACO en Ver Disco Club, que estaba prevista para este viernes 24 de julio, fue reprogramada para el viernes 7 de agosto.

 

Por motivos ajenos tanto al artista como a la organización del boliche, informaron desde Ver Disco Club

 

Las entradas ya adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha.

 

Para quienes no puedan asistir, la organización habilitó la posibilidad de solicitar la devolución del importe a través del sitio de Tickean: tickean.com.

 

MC Caco, liderado por Fabián Johnatan Flores, conocido en su barrio como "Papacho", es un fenómeno de la cumbia villera en Argentina. Con un estilo fresco y humorístico, Fabián revolucionó el género desde sus humildes inicios en La Matanza, llevando el espíritu del barrio a cada rincón del país.

 


Desde joven, Fabián mostró interés por la música y cofundó MC Caco junto a su amigo Maxi DJ. La banda ganó popularidad rápidamente a través de internet, especialmente en plataformas como YouTube, con canciones que combinan melodías pegajosas y letras cargadas de humor y crítica social. Temas como "Fírmame el fotolog", "La cajita feliz", y "Por Panamericana" se convirtieron en éxitos rotundos, marcando la esencia divertida y auténtica del grupo.

 


El estilo de MC Caco se caracteriza por tomar ritmos conocidos y adaptarlos con letras ingeniosas que conectan directamente con las vivencias de los jóvenes de los barrios populares. Su música no solo es un éxito en boliches y fiestas, sino que también resuena en las calles, donde su lema "El que no hace palmas, no aguanta los trapos" se ha convertido en una consigna.

 

 "Agradecemos la comprensión de todos y los esperamos el viernes 7 de agosto para disfrutar juntos de una gran noche junto a MC CACO", expresaron desde la organización.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel impulsa un programa que combina ayuda económica y formación laboral
2
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Taccetta: "183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se van a estar capacitando"
5
 Oportunidad laboral en la Comarca Andina para integrar un equipo municipal
1
 Laboratorios de los Hospitales cabecera de Chubut certificaron su equipamiento de seguridad
2
 Taccetta dio detalles sobre la etapa final de la planta de gas en Los Cóndores
3
 Las obras "Cleopatra" y "Nagham" llenarán de danza las vacaciones de invierno esquelenses
4
 "Los Juegos de Montaña llegaron para quedarse": Esquel presentó la segunda edición del evento
5
 ¿Cuánto cuesta esquiar en La Hoya este invierno?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -