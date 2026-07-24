Reprograman el show de MC CACO en Esquel

La presentación de MC CACO en Ver Disco Club, que estaba prevista para este viernes 24 de julio, fue reprogramada para el viernes 7 de agosto.

Por motivos ajenos tanto al artista como a la organización del boliche, informaron desde Ver Disco Club

Las entradas ya adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha.

Para quienes no puedan asistir, la organización habilitó la posibilidad de solicitar la devolución del importe a través del sitio de Tickean: tickean.com.

MC Caco, liderado por Fabián Johnatan Flores, conocido en su barrio como "Papacho", es un fenómeno de la cumbia villera en Argentina. Con un estilo fresco y humorístico, Fabián revolucionó el género desde sus humildes inicios en La Matanza, llevando el espíritu del barrio a cada rincón del país.



Desde joven, Fabián mostró interés por la música y cofundó MC Caco junto a su amigo Maxi DJ. La banda ganó popularidad rápidamente a través de internet, especialmente en plataformas como YouTube, con canciones que combinan melodías pegajosas y letras cargadas de humor y crítica social. Temas como "Fírmame el fotolog", "La cajita feliz", y "Por Panamericana" se convirtieron en éxitos rotundos, marcando la esencia divertida y auténtica del grupo.



El estilo de MC Caco se caracteriza por tomar ritmos conocidos y adaptarlos con letras ingeniosas que conectan directamente con las vivencias de los jóvenes de los barrios populares. Su música no solo es un éxito en boliches y fiestas, sino que también resuena en las calles, donde su lema "El que no hace palmas, no aguanta los trapos" se ha convertido en una consigna.

"Agradecemos la comprensión de todos y los esperamos el viernes 7 de agosto para disfrutar juntos de una gran noche junto a MC CACO", expresaron desde la organización.

SL