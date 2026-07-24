Estudioso, viajero y de pocos amigos: quién era el argentino asesinado en España de 13 puñaladas

Un ingeniero argentino fue asesinado de 13 puñaladas en su vivienda en un lujoso barrio de Las Tablas, en la ciudad de Madrid, España, y el presunto asesino, quien sospechaba que su esposa tenía una aventura con la víctima, se suicidó.

Según información, se trata de Facundo Rico, de 37 años, tenía nacionalidad española y su residencia se ubicaba en el sexto piso del bloque E de una urbanización ubicada en el número 4 de la calle de Cirauqui.

En tanto, según medios españoles el martes pasado efectivos de la Policía Nacional recibieron un llamado por un olor muy fuerte a un producto químico en la vivienda de Rico, por lo cual, asistieron al lugar, lo hallaron en suelo de la cocina y tenía 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y el omóplato.

El ingeniero argentino vivía en España desde hacía más de una década, antes de asentarse en Madrid había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura y, según contó el portero del edificio donde se alojaba, estaba en la casa donde fue encontrado desde hacía tres o cuatro años.

Además, el hombre indicó que Rico trabajaba como ingeniero experto en energías renovables y alquilaba la vivienda y, como viajaba mucho, no era muy conocido por los vecinos. Tampoco tenía muchos amigos.

Según El Mundo de España, el argentino había cursado dos másteres y recibido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, que era su principal campo de especialización.

En ese sentido, señaló que Rico tuvo distintos trabajos, ya que, ocupó cargos como responsable de proyectos eólicos y fotovoltaicos en países como Uzbekistán, mantenía un alto nivel de vida y había cambiado su puesto de trabajo solo dos meses antes de morir.

Según informó El País, el presunto asesino sería un hombre español de 65 años de nombre Alberto, quien entró en la casa de Rico alrededor de las 10:00 y los pesquisas investigan si el sujeto tenía intención de matarlo, aunque creen que sí contemplaba que eso pudiera suceder.

Fuentes cercanas al caso aseguraron al medio español que la esposa de Rico quería separarse del presunto homicida, quien había investigado si había una tercera persona hasta obsesionarse con Rico que es quien iba con ella al gimnasio.

Asimismo, el medio español indicó que ambos hombres mantuvieron un enfrentamiento que acabó con Alberto asestando 13 puñaladas a Facundo en su cocina, tras lo cual, el sujeto se escapó y en medio de su huida se cruzó con el portero.

Momentos después, se subió a su vehículo y se fue hacia una vivienda de su propiedad en La Adrada, Ávila, donde se encontraba su esposa y, al día siguiente, luego de que la muerte de Rico ya se había conocido en los medios, Alberto se dirigió a una garganta de los alrededores del pueblo y se tiró.