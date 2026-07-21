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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

No hay rincón de Chubut que se salve del frío de este martes

Toda la provincia de Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por bajas temperaturas para este martes 21 de julio. El frío intenso puede tener efectos sobre la salud, especialmente en los grupos de mayor riesgo.
Por Redacción Red43

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Si la idea era buscar un rincón de Chubut donde el frío diera un respiro, este martes no habrá muchas opciones. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas que abarca a toda la provincia durante la jornada del 21 de julio.

 

El aviso indica que las temperaturas extremas pueden provocar un efecto leve a moderado en la salud, principalmente en personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.

 

Un martes para salir bien abrigado

La advertencia alcanza a todas las localidades chubutenses, desde la cordillera hasta la costa. La recomendación es reducir la exposición al frío cuando sea posible, utilizar varias capas de ropa, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y prestar atención a quienes son más sensibles a las bajas temperaturas.

 

 

En buena parte de la provincia ya se registran mañanas con heladas intensas y valores bajo cero, un escenario típico del invierno patagónico que este martes se hará sentir con mayor fuerza.

 

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo implica que el fenómeno puede afectar la salud de algunas personas. Si bien no representa una situación extrema, es importante tomar precauciones para evitar complicaciones derivadas de la exposición prolongada al frío.

 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que mantenerse hidratado, consumir bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura también ayuda a reducir los efectos del frío intenso.

 

 

Con el invierno instalado de lleno, la postal de este martes será la misma en toda la provincia. Así que, si pensabas escapar del frío, habrá que dejar ese plan para otro día.

 

 

O.P.

 

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