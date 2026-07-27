El Quirófano Móvil llega al barrio Badén

El Quirófano Móvil arribará al barrio Badén con una nueva jornada de atención destinada a perros y gatos. La iniciativa se desarrollará durante toda la semana en la sede vecinal, con turnos y horarios de atención de lunes a viernes.

Los servicios de castración y desparasitación se brindarán el lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:00 horas, el martes desde las 13:00 horas, y el viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Desde el área municipal destacaron la importancia de la castración como una herramienta clave para fomentar la tenencia responsable de mascotas, evitar enfermedades y reducir la superpoblación animal.

Los vecinos que deseen acceder al servicio podrán acercarse a la sede vecinal del barrio Badén durante los días establecidos para realizar el procedimiento a sus mascotas.

R.G