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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Badén

El Quirófano Móvil se instalará en el barrio Badén para realizar castraciones y desparasitaciones de perros y gatos. La atención será de lunes a viernes en distintos horarios.
Por Redacción Red43

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El Quirófano Móvil arribará al barrio Badén con una nueva jornada de atención destinada a perros y gatos. La iniciativa se desarrollará durante toda la semana en la sede vecinal, con turnos y horarios de atención de lunes a viernes.

 

Los servicios de castración y desparasitación se brindarán el lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:00 horas, el martes desde las 13:00 horas, y el viernes de 10:00 a 15:00 horas. 

 

 

 

Desde el área municipal destacaron la importancia de la castración como una herramienta clave para fomentar la tenencia responsable de mascotas, evitar enfermedades y reducir la superpoblación animal.

 

Los vecinos que deseen acceder al servicio podrán acercarse a la sede vecinal del barrio Badén durante los días establecidos para realizar el procedimiento a sus mascotas.

 

 

 

R.G

 

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