De obra paralizada a oportunidad de inversión: el plan de Yacoub Developers en la capital bonaerense

Yacoub Real Estate & Developers encabeza la recuperación de un esqueleto edilicio sobre una de las arterias más estratégicas de La Plata.



Con 44 departamentos de un ambiente, el proyecto apunta a la reactivación del centro dinámico platense, impulsado por la revalorización de la zona, con la emblemática plaza Italia modernizada y la demanda de unidades compactas.

El paisaje de las grandes ciudades suele albergar cicatrices urbanas: estructuras de hormigón que, por imponderables macroeconómicos o litigios privados, quedaron congeladas en el tiempo. En La Plata, uno de esos puntos neurálgicos comenzará a cambiar de fisonomía de manera definitiva.



Sobre la Avenida 44, entre las calles 8 y 9, un edificio que permaneció paralizado durante años será recuperado para convertirse en una moderna torre residencial, reinsertando el predio en la trama activa de la capital bonaerense, mejorando el paisaje urbano de deterioro, en pleno centro de la capital provincial.

El proyecto es de Yacoub Real Estate & Developers, una firma que ha consolidado como parte de su sello identitario la detección y reactivación de obras inconclusas. Esta estrategia no solo busca capitalizar metros cuadrados en ubicaciones consolidadas, sino también mitigar el impacto negativo que generan los inmuebles abandonados en la seguridad, la estética y el valor patrimonial de los barrios.

La futura Torre Bilik 2 está ubicada sobre la Avenida 44, un corredor clave, caracterizado por su flujo vehicular, su accesibilidad y su cercanía con los principales nodos administrativos, universitarios y comerciales de La Plata."Rescatar una obra paralizada implica mucho más que volcar hormigón o levantar muros; es devolverle la vida a una cuadra y saldar una deuda con el entorno urbano. La Plata es una ciudad con un potencial enorme y nuestra filosofía apunta a transformar esos espacios olvidados en activos que generen valor tanto para la comunidad como para quienes buscan resguardar su capital", señaló Viviana Yacoub, Presidente y fundadora de Yacoub Real Estate & Developers.

La puesta en marcha de la obra no solo supone un cambio estético. La reactivación de un desarrollo de estas características dinamiza la economía local a través de la generación de empleo directo e indirecto, demandando mano de obra de la construcción, profesionales de la arquitectura e ingeniería, y un derrame económico inmediato en los comercios de cercanía.

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de una torre en La Plata que albergará 44 unidades de un ambiente, una tipología que viene liderando las preferencias de búsqueda en los centros urbanos.

El perfil del emprendimiento está nítidamente orientado a:Estudiantes universitarios: atraídos por la conectividad y la cercanía con las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



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Inversores y rentistas: que buscan activos de fácil liquidación y alta ocupación para esquemas de renta inmobiliaria tradicional o alquiler temporario.

El desarrollo inmobiliario en lotes con historia inconclusa permite acortar, en muchos casos, los tiempos de infraestructura primaria, optimizando la posterior salida al mercado.

La estrategia de recuperar pasivos edilicios encaja dentro de las pautas de sostenibilidad y responsabilidad urbana que demanda la planificación de las ciudades modernas. Evitar el deterioro prolongado de las estructuras no solo previene riesgos edilicios, sino que optimiza el uso de la infraestructura de servicios ya existente (agua, luz, gas y cloacas) sin recargar la gestión municipal.

Además, en el plano financiero, la incorporación de proyectos que rescatan estructuras existentes representa un atractivo diferencial para la inversión en pozo. Al ingresar en las fases iniciales de comercialización, los compradores acceden a valores por metro cuadrado notablemente inferiores a los del producto terminado, lo que genera una apreciación de capital inmediata a medida que la obra avanza.

En el escenario actual, donde los inmuebles bien ubicados muestran una firme tendencia a la revalorización, la adquisición en pozo no solo funciona como un escudo contra la inflación, sino que garantiza retornos en dólares sustancialmente superiores a los de los instrumentos de inversión tradicionales, sumado al flujo posterior que genera la posterior volcadura de la unidad al mercado de alquiler tradicional o temporario.

Con el inicio de las tareas de adecuación y obra en Bilik 2, Yacoub Real Estate & Developers ratifica un modelo de negocios centrado en la revitalización de áreas consolidadas. La propuesta transforma una vieja asignatura pendiente de la cuadra en un nodo de inversión y soluciones habitacionales, marcando un nuevo hito dentro de los emprendimientos en La Plata.