Con nieve y barro, recomiendan circular solo si es necesario en El Hoyo

El temporal de nieve en El Hoyo continúa condicionando la circulación y las tareas cotidianas. Personal operativo y maquinaria vial siguen recorriendo distintos puntos de la localidad para asistir a vecinos y repasar los caminos afectados por la acumulación de nieve y el barro.

En este contexto, se solicita evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar las precauciones al circular, especialmente por los caminos de tierra.

Recomiendan comenzar con la limpieza de las viviendas

Desde El Hoyo también recomendaron a los vecinos comenzar con la limpieza alrededor de sus viviendas, teniendo especial cuidado con la nieve acumulada sobre techos y árboles.

Los grandes cúmulos pueden desprenderse de manera repentina, por lo que se aconseja prestar atención al momento de realizar estas tareas y evitar permanecer debajo de sectores con mucha acumulación.

Puerto Patriada y El Desemboque, solo con 4x4

Las condiciones son todavía más complejas en algunos sectores. En Puerto Patriada y El Desemboque, la circulación está habilitada únicamente para camionetas 4x4, debido al estado de los caminos.

En otros puntos de El Hoyo también se presentan sectores con mucho barro, una situación que se suma a la nieve y dificulta el tránsito por caminos de tierra. La recomendación general es salir únicamente cuando sea necesario y hacerlo considerando las condiciones particulares de cada recorrido.

Números para pedir asistencia

Ante una emergencia, se puede llamar al 100. Para solicitar asistencia, Protección Civil recibe mensajes únicamente por WhatsApp en el 2944 660996. También está disponible el 2944 689881, correspondiente a Desarrollo Social.

O.P.