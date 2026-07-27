Organismos provinciales ejecutan obra que permitirá unir la Huella Andina

El Gobierno del Chubut continúa avanzando en el proyecto para la construcción de una pasarela peatonal que permitirá prolongar el trazado de la Huella Andina en la zona de Desemboque, en el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, Vialidad Provincial, el Municipio de El Hoyo y el Parque Nacional Lago Puelo.

La obra contempla la construcción de un paso peatonal sobre el río Epuyén, prácticamente a la altura de su desembocadura, que permitirá conectar el sendero de la Huella Andina con el sector de El Desemboque y evitar el desvío que actualmente deben realizar los visitantes para continuar el recorrido.

Se estima que la construcción de la pasarela se concrete durante el mes de septiembre, dando respuesta a una necesidad identificada hace seis años, cuando se detectó la falta de continuidad del sendero al salir del Parque Nacional Lago Puelo.

El intendente de El Hoyo, Cesar Salamin, destacó la importancia que tiene para la comunidad y turistas, asegurando que “esta es una obra que estuvo parada muchos años. Para nuestra localidad es de gran importancia poder completarla y poder ofrecer más accesos para nuestros vecinos y ampliar la oferta para turistas”.

Hasta el momento, quienes completaban el recorrido debían atravesar un campo privado para poder cruzar el río de manera segura y continuar su trayecto. La nueva infraestructura permitirá resolver esta situación, fortaleciendo la conectividad del sendero y mejorando la experiencia de quienes recorren este sector del Corredor de los Andes.

La Huella Andina es una red de senderos de aproximadamente 600 kilómetros que atraviesa zonas montañosas de tres provincias del sudoeste argentino: Neuquén, Río Negro y Chubut. El recorrido se extiende desde el lago Aluminé, en Villa Pehuenia, hasta el lago Baggilt, en el noroeste de la provincia del Chubut.

Con la ejecución de esta obra, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo la infraestructura turística y el desarrollo de senderos que permiten disfrutar de los paisajes, ambientes naturales y atractivos que forman parte del Corredor de los Andes.