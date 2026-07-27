Torres visitará Esquel para encabezar una intensa agenda de obras, convenios e inversiones

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitará este martes 28 de julio la ciudad de Esquel para desarrollar una amplia agenda institucional que incluirá la firma de convenios con municipios de la Cordillera, el inicio de importantes obras de infraestructura, la puesta en marcha de nuevos proyectos habitacionales y la inauguración de un emprendimiento turístico.

La actividad comenzará con un encuentro junto a diez intendentes de la región cordillerana, durante el cual se rubricarán convenios con la Secretaría de Bosques para la entrega de aportes económicos destinados a los distintos municipios.

Posteriormente, se firmará el acta de inicio de la obra de la cloaca máxima de Esquel, una intervención largamente esperada que demandará una inversión superior a los 2.500 millones de pesos por parte del Gobierno provincial y que permitirá brindar una solución al sistema cloacal de la ciudad.

La agenda también contempla el inicio de la construcción de cuatro viviendas mediante el sistema de obra delegada, en el marco del convenio suscripto entre el municipio y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Además, durante la visita se concretará la firma de distintos convenios entre funcionarios del gabinete provincial y los municipios de la Comarca Cordillerana, destinados a fortalecer diversas áreas de gestión.

A las 11 horas, el gobernador participará de la inauguración del complejo turístico Laderas, el primer emprendimiento desarrollado bajo la Ordenanza de Promoción a la Inversión Turística impulsada por el Municipio de Esquel. El proyecto representa una de las primeras inversiones privadas concretadas al amparo de ese régimen de incentivos y forma parte de la estrategia de desarrollo turístico que impulsa la ciudad.

La concreción de estas actividades estará supeditada a las condiciones climáticas y al estado de las rutas, debido al intenso temporal de nieve que afecta a la región cordillerana.