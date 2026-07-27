"Es inadmisible": jubilados y afiliados exigen una solución urgente al conflicto de PAMI

Mientras continúa sin resolverse el conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), los reclamos de jubilados y afiliados se intensifican. Durante una reunión realizada en Esquel, el representante del Consejo Municipal del Adulto Mayor, Carlos De Leonardis, volvió a exigir una solución inmediata y planteó la necesidad de que las autoridades nacionales intervengan de manera directa para destrabar la situación.

El conflicto, que ya lleva cerca de tres meses, mantiene suspendidas las prestaciones para los afiliados de PAMI en Esquel y Trevelin. En ese contexto, De Leonardis sostuvo que quienes necesitan atención médica terminan siendo derivados a otras ciudades.

"En este momento PAMI, en el caso que uno insista, lo deriva a Bariloche. Uno va a PAMI y a Bariloche lo atienden sin ningún tipo de inconveniente. Lógicamente uno se tiene que hacer cargo del traslado y eventualmente de la estadía."

El foco del reclamo

Para el representante de los adultos mayores, el principal obstáculo para resolver la situación está en el ámbito local.

"Nosotros creemos que el problema es el círculo médico. Está bien que somos afiliados a PAMI, y PAMI tiene ese contrato con el círculo médico, pero quien nos está trabando el acceso a la salud es el círculo médico."

En ese sentido, propuso que el reclamo también se traslade a la sede de la entidad.

"Además de hablar con el intendente Taccetta, nos planteemos la idea de convocarnos frente al círculo médico. Vayamos al círculo médico, porque si no ellos nos están mirando por televisión en este momento, o escuchándonos por la radio. Vayamos, parémonos en la puerta del círculo médico y presionemos, aplaudamos, algo por el estilo. Alguien tiene que resolver este tema."

Piden una negociación urgente

De Leonardis reveló que realizaron gestiones para que las autoridades nacionales de PAMI envíen representantes con poder de decisión a Esquel y puedan negociar directamente con el CIMOCH.

Además, consideró positiva la propuesta presentada por el gobernador Ignacio Torres para que la Provincia intervenga como administradora de las prestaciones, aunque advirtió que esa alternativa no resolverá la urgencia del conflicto.

"La idea del gobernador Nacho Torres de hacerse cargo de la atención, o hacer de intermediario, que PAMI le transfiera el dinero y que la provincia se haga cargo, no es una mala idea. Lo que pasa es que es de una implementación lenta. Estamos hablando de meses. Y el problema lo necesitamos resolver esta semana. Si es posible, hoy."

"No podemos esperar más"

Finalmente, el representante del Consejo Municipal del Adulto Mayor insistió en que la situación ya no admite más demoras y describió el impacto que tiene el conflicto sobre los jubilados.

"Van a ser tres meses. Es inadmisible. Inaceptable. Es criminal. Parece una palabra fuerte. Pero es una situación. Es criminal lo que se está haciendo con los adultos mayores. Con cualquier persona a la que la sometan a esta situación sería grave. Pero en el caso de los adultos mayores, es mucho peor."

MA