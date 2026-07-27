Farmacéuticos preocupados por el proyecto de venta libre de medicamentos: "no podes tomar un omeprazol de por vida"

Gustavo es farmacéutico y parte del equipo de la Farmacia Social, en su sede esquelense, uno de los espacios dedicados a la venta de elementos de salud e higiene personal.

Un nuevo proyecto de ley busca habilitar la venta libre de medicamentos en kioscos, supermercados y plataformas digitales.

El farmacéutico comenzó aclarando que, en cuestiones comerciales, “a los cambios tecnológicos, no nos podemos negar”, y en ese sentido, la información es clave: “No sé la profundidad de qué es lo que trata todo este proyecto, lo que sí, espero que esté bien hecho el proyecto”.



Frente a la venta de medicamentos online, explicó la dificultad: “¿cómo va a ser el transporte y conservación de los medicamentos? Que no sé si nuestros comercios están preparados para ello, creo que no. Obviamente hay que hacer un trabajo importante previo y junto con esta ley”.



Los cuidados en la auto medicación: “Todo tiene un límite, no podes tomar un omeprazol de por vida. A lo que voy es que no podes tomar algo de venta libre de por vida”, ejemplificó con un medicamento que se cree común pero no lo es: “puede interactuar con otra patología que vos tengas y no lo sabes”.



La adaptación no es solamente local: “Supongo que esto debe ser no solamente a nivel de Argentina, debe ser a nivel mundial y bueno, hay que adaptarse a ello. Una vez que conozcamos este proyecto, bueno, en función de eso tendremos que adaptarnos nosotros”.



Los controles en cada producto sin necesarios para su efectividad: “un medicamento que no esté aprobado por ANMAT te lo compras, no podes comprobar si lo que te va a decir el prospecto, te pueden pintar un prospecto bárbaro, pero no podes comprobar la manufactura del mismo y si tiene lo que te dice. Ese es el peligro de esta falta de control. Si van por ese lado y esos controles son serios, bienvenido sea, y nosotros nos tendremos que adaptar a ello”.



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