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Por Redacción Red43

Imágenes exclusivas de RED43: Esquel desde el cielo tras la nevada

Un vuelo de dron registró cómo quedó la ciudad después de la nevada de las últimas horas. Mirá el paisaje invernal desde el cielo. 
Por Redacción Red43

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La nieve volvió a ser protagonista en Esquel y dejó una de las postales más esperadas del invierno. Tras varios días de pronósticos y alertas, la ciudad amaneció completamente cubierta de blanco luego de las intensas nevadas registradas durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

 

Las condiciones climáticas obligaron a tomar distintas medidas preventivas. El Ministerio de Educación suspendió las clases en toda la Región III para resguardar a estudiantes, docentes y auxiliares ante las dificultades para circular, mientras que las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al transitar por calles y rutas debido a la presencia de nieve y hielo.

 

En la ciudad, los servicios municipales funcionaron con normalidad, incluida la recolección de residuos, aunque el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) permaneció suspendido durante la jornada.

 

En este contexto, RED43 realizó un vuelo con dron para mostrar una perspectiva única de Esquel. Las imágenes recorren distintos sectores de la ciudad y permiten apreciar el manto blanco que cubrió calles, plazas, barrios y cerros, regalando una de las postales más características del invierno patagónico.

 

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