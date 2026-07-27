"Somos rehenes": jubilados relataron el impacto del conflicto entre PAMI y el Círculo Médico

Mientras los representantes del Consejo Municipal del Adulto Mayor reclaman una intervención urgente para destrabar el conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), los propios afiliados comenzaron a hacer públicas las consecuencias que atraviesan desde hace casi tres meses sin prestaciones médicas.

Durante la convocatoria realizada este lunes en la Plaza San Martín, jubilados y vecinos compartieron sus experiencias y coincidieron en que la situación ya es insostenible.

Uno de ellos fue Nino Hernando, quien cuestionó que los afiliados continúen realizando los aportes correspondientes mientras permanecen sin cobertura médica.

"Hace tres meses que los afiliados no tienen cobertura médica, pero sí sufren los descuentos a través de ANSES, y ANSES sin lugar a dudas los debe estar abonando a PAMI. El tema es que hay personas que están en una situación médica crítica y sin cobertura."

Un problema que, aseguran, se limita a Esquel

Hernando expresó además su preocupación por la capacidad del sistema público para absorber la demanda generada por el conflicto.

"El hospital de Esquel no puede hacerse cargo de tantos afiliados que tiene PAMI, según ellos son 8.500 personas, en una población de aproximadamente 40.000, el porcentaje es altísimo."

También aseguró que el inconveniente se encuentra focalizado en Esquel y la región, ya que en otras ciudades los afiliados continúan siendo atendidos con normalidad.

"El inconveniente está dado en Esquel y alrededores, ni siquiera en otros centros urbanos que yo conozca. Me dicen que en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, en Bariloche no tienen ningún problema de atención médica. El problema está circunscripto a Esquel."

Las dificultades para acceder a estudios

Otra de las vecinas que tomó la palabra fue Carita Allen, quien relató las complicaciones que atravesó para acceder a una consulta oftalmológica y posteriormente a un estudio de alta complejidad.

Según contó, tras no conseguir atención por PAMI recurrió al Hospital Zonal, donde debió esperar durante semanas para obtener un turno. Cuando finalmente fue atendida, le indicaron una tomografía, pero el estudio no pudo realizarse porque el tomógrafo estaba fuera de servicio.

Al intentar gestionar la autorización para hacerlo en un centro privado, aseguró que recibió una respuesta negativa por parte de la obra social.

"Voy a PAMI y pido que, si por favor, me autorizan la orden para una tomografía, y me dijeron que no, que no se autorizaban. ¿Cuánto me sale la tomografía en la clínica Esquel? Me sale 90.000 pesos, en otra 60.000 pesos, el turno con el cardiólogo para el 1 de agosto me sale 75.000 pesos."

"Hay casos mucho más graves"

Allen remarcó que su situación no es la más compleja y aseguró que durante estos meses conoció a numerosos jubilados que atraviesan problemas de salud aún más delicados.

En ese marco, confirmó que los afiliados continuarán impulsando distintas acciones para exigir el restablecimiento de las prestaciones. Entre ellas, solicitaron una audiencia con el intendente Matías Taccetta y analizan llevar el reclamo al Círculo Médico del Oeste del Chubut para pedir una solución al conflicto.

MA